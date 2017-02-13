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В штабе кандидата в президенты Франции Макрона заявили о кибератаках из России
14.02.2017 00:54 — Новости Мира | Tut.by
Предвыборный штаб движения «На марше», кандидатом в президенты Франции от которого является Эмманюэль Макрон, утверждает, что подвергается кибератакам со стороны России. С таким заявлением, как сообщает
Ферран в эфире радиостанции
Генсек движения «На марше» обратился к «высшим властям Франции», призывая их «гарантировать, что не будет допущено какого-либо вмешательства в демократическую жизнь страны».
По мнению Феррана, Макрон оказался целью атак извне потому, что он «выступает за сильную Европу, Европу, демонстрирующую свою мощь, в том числе и перед лицом России, тогда как другие кандидаты действуют с гораздо более дружественных позиций в отношении РФ».
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Конкретных доказательств штаб кандидата в президенты Франции не привел.
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