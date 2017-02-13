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В столице Пакистана запретили праздновать День Святого Валентина

14.02.2017 07:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Высший суд Исламабада запретил праздновать в столице Пакистана День Святого Валентина, назвав праздник противоречащим мусульманской культуре.


Фото: Reuters

Суд запретил фестивали и другие мероприятия, проводимые в честь праздника в общественных местах или государственных учреждениях.

СМИ также запрещено как-либо рекламировать или освещать события, связанные с Днем всех влюбленных.

Решение суда последовало за петицией, в которой утверждалось, что празднование Дня Святого Валентина противоречит исламскому учению.

Согласно газете The Dawn, в петиции говорится, что фестивали в честь Дня всех влюбленных «приводят к распространению аморальных взглядов и непотребного поведения».

Под запрет не попали магазины и рестораны. По данным Франс Пресс, некоторые рестораны продолжают рекламировать праздничные мероприятия.

В Пакистане праздник в целом стал в последние годы очень популярным. Особенно активно День Святого Валентина празднуют в крупных городах страны. Но многие религиозные группы высказывались против него.

Год назад президент страны Мамнун Хусейн заявил, что празднования Дня Святого Валентина лучше избегать, так как этот праздник не соответствует культуре Пакистана.

В том году в городе Кохат была запрещена продажа открыток и праздничных товаров к 14 февраля. В городе Пешавар также были запрещены празднования. Власти обоих городов позже заявили, что запреты игнорировались.

 
 
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В Пакистане праздник в целом стал в последние годы очень популярным. Особенно активно День Святого Валентина празднуют в крупных городах страны. Но многие...

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