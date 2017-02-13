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Трамп и Абэ узнали о ракетных испытаниях КНДР за ужином в клубе. Их сфотографировал посетитель
14.02.2017 06:58 — Новости Мира | Tut.by
Американец Ричард Деагазио опубликовал в фейсбуке фотографии с ужина президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, во время которого они
Ужин проходил 11 февраля в закрытом клубе в месте Мар-а-Лаго во Флориде, которое Трамп купил в 1980-х и после избрания президентом объявил своей официальной зимней резиденцией; 72-летний Деагазио, как и другие члены клуба, в это время ужинал на веранде.
"Было потрясающе увидеть во время ужина шквал деятельности, когда пришли новости о запуске Северной Кореей ракеты в сторону Японии. <…> Вау… центр событий!" — написал Дегазио.
На снимках видно, что помощники окружили сидящих за столами Трампа и Абэ и светят с помощью мобильных телефонов на документы. На одной фотографии Трамп, отвернувшись от японского премьера, говорит по телефону. Во время пребывания Трампа в Мар-а-Лаго Деагазио также опубликовал фото с военнослужащим, который, по его словам, носит "ядерный чемоданчик" президента США.
К моменту публикации новости публикации в фейсбуке Дегазио недоступны.
Многие американские СМИ, в том числе The Washington Post и
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Американец Ричард Деагазио опубликовал в фейсбуке фотографии с ужина президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, во время которого они...
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