﻿ Трамп и Абэ узнали о ракетных испытаниях КНДР за ужином в клубе. Их сфотографировал посетитель. 21.by
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Трамп и Абэ узнали о ракетных испытаниях КНДР за ужином в клубе. Их сфотографировал посетитель

14.02.2017 06:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Американец Ричард Деагазио опубликовал в фейсбуке фотографии с ужина президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, во время которого они узнали об очередных ракетных испытаниях КНДР.

Ужин проходил 11 февраля в закрытом клубе в месте Мар-а-Лаго во Флориде, которое Трамп купил в 1980-х и после избрания президентом объявил своей официальной зимней резиденцией; 72-летний Деагазио, как и другие члены клуба, в это время ужинал на веранде.

"Было потрясающе увидеть во время ужина шквал деятельности, когда пришли новости о запуске Северной Кореей ракеты в сторону Японии. <…> Вау… центр событий!" — написал Дегазио.

На снимках видно, что помощники окружили сидящих за столами Трампа и Абэ и светят с помощью мобильных телефонов на документы. На одной фотографии Трамп, отвернувшись от японского премьера, говорит по телефону. Во время пребывания Трампа в Мар-а-Лаго Деагазио также опубликовал фото с военнослужащим, который, по его словам, носит "ядерный чемоданчик" президента США.

К моменту публикации новости публикации в фейсбуке Дегазио недоступны. The Washington Post пишет, что он удалил свой фейсбук после того, как с ним связались журналисты.

Многие американские СМИ, в том числе The Washington Post и CNN, указывают на проблемы с безопасностью, которые могли возникнуть во время инцидента — в том числе на то, что главы государств обсуждали предположительно секретную информацию в присутствии посторонних. Кроме того, в случае взлома мобильного телефона кого-нибудь из светивших на документы помощников злоумышленники смогли бы узнать содержание документов.

 
 
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Американец Ричард Деагазио опубликовал в фейсбуке фотографии с ужина президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, во время которого они...

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