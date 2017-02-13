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Human Rights Watch: сирийская армия восемь раз применяла химическое оружие за последний месяц

14.02.2017 07:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о применении армией правительства Сирии химического оружия за последний месяц сражений в Алеппо в конце 2016 года.


Алеппо, я нварь 2017 года. Фото: Reuters

По информации правозащитников, в период с 17 ноября по 12 декабря военные применяли в подконтрольных повстанцам районах Алеппо ядовитый газ хлор по меньшей мере восемь раз. В результате погибли девять гражданских лиц, в том числе четверо детей; около 200 человек пострадали.

В докладе указано, что есть сведения о 12 химических атаках, однако в доклад включены те случаи, сообщения о которых поступали в соцсетях в режиме реального времени и позже были подтверждены в ходе интервью.

По словам правозащитников, точно определить используемый газ без лабораторного анализа сложно, однако показания очевидцев о запахе газа и симптомах отравления свидетельствуют, что военные применяли хлор. В четырех случаях очевидцы видели в моментах характерный желтый или желто-зеленый дым, в двух случаях журналисты сняли его на видео.

Human Rights Watch и другие организации неоднократно сообщали о применении сирийскими властями химического оружия. Власти Сирии и РФ, в свою очередь, обвиняли в химических атаках боевиков. Комиссия по расследованию химических атак в Сирии при Совете безопасности ООН осенью 2016 года сообщала о трех случаях применения химического оружия правительственными войсками и одном — террористами из «Исламского государства».

После начала в 2011 году войны в Сирии противники режима президента Башара Асада неоднократно обвиняли его в использовании химического оружия. В 2013 году при посредничестве России и США было заключено соглашение об уничтожении сирийского химического оружия.

 
 
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В результате погибли девять гражданских лиц, в том числе четверо детей; около 200 человек пострадали.

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