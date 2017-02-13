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Совбез ООН пригрозил КНДР "серьезными мерами"

14.02.2017 08:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Совет Безопасности (СБ) ООН в понедельник, 13 февраля, единогласно осудил недавнее ракетное испытание Пхеньяна, назвав его «серьезным нарушением» резолюций СБ. В ходе экстренного заседания, созванного по инициативе США, Японии и Южной Кореи, участники встречи пригрозили КНДР «дальнейшими серьезными мерами».

Текст заявления, подготовленного Соединенными Штатами, поддержали все постоянные члены Совбеза, включая Китай, традиционно выступающий на стороне Северной Кореи.

Запуск баллистической ракеты, которая, по заявлению Пхеньяна, является новым типом стратегического вооружения, способным нести ядерные боеголовки, был осуществлен 12 февраля. Как сообщило северокорейское государственное информагентство ЦТАК, испытаниями руководил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.

 
 
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Члены Совбеза ООН в ходе экстренного заседания единогласно осудили недавнее ракетное испытание Пхеньяна.

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