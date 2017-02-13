Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майкл Флинн подал в отставку.



Фото: Reuters

Отставке предшествовала критика в адрес Флинна за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком в конце декабря.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Флинн извинился перед вице-президентом Майком Пенсом за то, что неверно проинформировал администрацию о своих контактах с Кисляком. При этом советник президента США Келлиан Конуэй заявила в интервью телеканалу MSNBC, что Флинн пользуется абсолютным доверием Трампа.

Формально в ходе контактов с Кисляком Флинн был еще частным лицом, и его действия можно трактовать как нарушение Акта Логана, запрещающего частным лицам вмешательство в отношения США с другими государствами.

Акт Логана был принят в 1799 году и практически не применялся; многие чиновники прежних администраций отмечают, что у них были похожие контакты с иностранными державами до инаугурации соответствующего президента.

Ранее американские СМИ сообщили, что Минюст предупредил Белый дом о том, что контакты Флинна и Кисляка имели место. По информации Минюста, Флинн мог стать мишенью для шантажа.