Тысячи человек 13 дней подряд протестуют против коррупции и румынского правительства. Символом протеста стали огни их смартфонов, светящихся в цветах румынского флага. Репортаж DW.



Бухарест, Румыния. 12 февраля 2017 года. Фото: Reuters

С бухарестских крыш дамокловым мечом над головами прохожих свисают огромные сосульки. По многим улицам города невозможно проехать из-за сугробов и гололеда — коммунальники, как и прежде, убрали снег только с главных проспектов румынской столицы.

Но властям сейчас не до этих проблем: они столкнулись с колоссальной потерей общественного доверия, вызвавшей мирные акции протеста по всей стране. На площади Победы перед зданием правительства в Бухаресте уже две недели каждый вечер собираются тысячи и тысячи людей, чтобы мирно требовать отставки кабинета во главе с премьер-министром Сорином Гриндяну.

Сотням из присутствующих на площади сотрудников полиции и спецслужб, переодетых в гражданское, делать особо нечего: протестующая толпа подчеркнуто дистанцируется от насилия.

Многих достало

Протестующие выражают недовольство даже после того, как под давлением уличных демонстраций правительство отозвало свой спорный декрет . Тот самый, согласно которому чиновник, нанесший ущерб государству на сумму менее 44 тысяч евро, мог избежать уголовного дела.

Правящей Социал-демократической партии во главе с председателем Ливиу Драгня не удалось вернуть доверие значительной части населения и после того, как уволили министра юстиции.

Стало ясно, что кризис доверия намного значительнее, чем Драгня, имеющий судимость за мошенничество в ходе предвыборной кампании, и его соратники могли предположить.

Именно поэтому протесты продолжаются, несмотря на мороз и снег. В выходные народу собирается особенно много, это люди молодого и среднего возраста, хотя встречаются представители самых разных социальных и возрастных слоев — отцы с детьми на плечах, пенсионеры, люди в инвалидных колясках.

Люди приходят целыми группами, многие охотно разговаривают с журналистами. Всего в минувшее воскресенье, 12 февраля, на площади Победы собралось порядка 60 тысяч человек.

«Мы окажем сопротивление»

Иоана, Елена и Каталин показывают корреспонденту DW распечатанную дома бумагу с восьмью требованиями, которые они гордо озвучивают по отдельности: «Никакое правительство не должно иметь право издавать подобные декреты».

Они требуют «прозрачной работы госорганов при помощи электронного правительства», настоящего омбудсмена, «который будет защищать права простых людей», возможности напрямую обращаться в Конституционный суд.

Также эти трое выступают за деполитизацию общественных должностей, более четкое разделение полномочий между парламентом и правительством и за отмену парламентского иммунитета.

На вопрос, неужели они надеются добиться столь существенных изменений при помощи демонстраций, Каталин отвечает: «Мы этого не знаем, но серьезно настроены продолжать до тех пор, пока не добьемся основного». Остальные согласно кивают головой. Иоана показывает, что на обратной стороне списка требований написано: «Мы окажем сопротивление. Встретимся на площади Победы!»

Протестующие регулярно включают смартфоны так, чтобы они составили цвета национального триколора — голубой, желтый, красный. «Воры, воры!», «В отставку, в отставку!» — скандирует танцующая, немного замерзшая, но веселая толпа. На площади можно увидеть флаги Румынии, Евросоюза и США.

На некоторых плакатах написано по-английски: «Вместе мы выстоим, поодиночке — падем» или: «Мы не верим тебе» («We don’t beLIVIU»). В последнем обыгрывается имя Ливиу Драгня, которого тут еще называют «королем воров».

Среди демонстрантов оказался и бывший министр здравоохранения Влад Войкулеску. На вопрос о том, что вывело на улицу его, он ответил: «Значение, которое власти придают юстиции, их популизм, антиевропейский настрой Драгни и главы сената Попеску-Тэричану».

От прямого ответа на вопрос, вызывают ли протесты оптимизм, бывший член Кабинета министров уклонился: «Декреты были лакмусовой бумажкой. Они разбудили многих, заставили их быть политически активными и обличили истинное лицо власть предержащих».

Протесты и против президента

Помимо площади Победы, сотни человек, прежде всего пожилого возраста, уже на протяжении недели собираются у президентского дворца и требуют отставки главы государства Клауса Йоханниса.

Они обвиняют его в том, что своей критикой действий правительства он спровоцировал протесты в стране и внес раскол в общество.

Поддерживаемые националистскими и ксенофобскими высказываниями на телеканалах, близких к правящей Социал-демократической партии, они обвиняют президента в предательстве интересов страны и распродаже Румынии: «Пусть возвращается в Германию», — скандируют некоторые, намекая на то, что Йоханнис — этнический немец, выходец из немецкого меньшинства. Несколько дней назад президент выходил к протестующим, пытаясь наладить с ними диалог. Безуспешно. Никто из протестующих не захотел говорить с президентом.