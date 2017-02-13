Февраль в Венеции — это традиционно месяц веселья и сказки. Из года в год на Венецианский карнавал съезжаются дамы и кавалеры со всего мира. Одни красуются своими нарядами и роскошными масками, прогуливаясь вдоль каналов или по площади Сан-Марко, другие — провожают из восхищенным взглядом или просят сделать фото на память. Фотограф агентства Рейтер Тони Джентиле окунулся в атмосферу праздника.



Девушка в маске позирует фотографу во время карнавала в Венеции



Карнавальные маски на одном из торговых лотков в Венеции



Участник карнавала на площади Сан-Марко



Участники карнавала позируют фотографу на улице в Венеции



Туристы проплывают на гондоле возле участницы карнавала



Человек в костюме позирует фотографу на фоне гондол



Лодочная процессия с участниками карнавала на Гранд-канале



Девушки позируют фотографу на одном из мостов через канал в центре Венеции



Турист фотографируется с мужчиной в костюме и маске



Пара в карнавальных костюмах сидит на лавочке на улице Венеции