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Роскошные маски и пышные платья: в Венеции начался карнавал

14.02.2017 11:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Февраль в Венеции — это традиционно месяц веселья и сказки. Из года в год на Венецианский карнавал съезжаются дамы и кавалеры со всего мира. Одни красуются своими нарядами и роскошными масками, прогуливаясь вдоль каналов или по площади Сан-Марко, другие — провожают из восхищенным взглядом или просят сделать фото на память. Фотограф агентства Рейтер Тони Джентиле окунулся в атмосферу праздника.


Девушка в маске позирует фотографу во время карнавала в Венеции

Карнавальные маски на одном из торговых лотков в Венеции

Участник карнавала на площади Сан-Марко

Участники карнавала позируют фотографу на улице в Венеции

Туристы проплывают на гондоле возле участницы карнавала

Человек в костюме позирует фотографу на фоне гондол

Лодочная процессия с участниками карнавала на Гранд-канале

Девушки позируют фотографу на одном из мостов через канал в центре Венеции

Турист фотографируется с мужчиной в костюме и маске

Пара в карнавальных костюмах сидит на лавочке на улице Венеции
 
 
Ссылка на источник 24
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Пышные платья, роскошные маски и целый месяц веселья. Фотограф агентства Рейтер окунулся в атмосферу праздника.

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