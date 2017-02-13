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Роскошные маски и пышные платья: в Венеции начался карнавал
14.02.2017 11:40 — Новости Мира | Tut.by
Февраль в Венеции — это традиционно месяц веселья и сказки. Из года в год на Венецианский карнавал съезжаются дамы и кавалеры со всего мира. Одни красуются своими нарядами и роскошными масками, прогуливаясь вдоль каналов или по площади Сан-Марко, другие — провожают из восхищенным взглядом или просят сделать фото на память. Фотограф агентства Рейтер Тони Джентиле окунулся в атмосферу праздника.
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Пышные платья, роскошные маски и целый месяц веселья. Фотограф агентства Рейтер окунулся в атмосферу праздника.
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