﻿﻿ Правительство Британии отклонило петицию против приезда Трампа. Парламент проведет по ней дебаты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Правительство Британии отклонило петицию против приезда Трампа. Парламент проведет по ней дебаты

14.02.2017 12:40 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отклонила петицию, призывающую запретить визит президента США Дональда Трампа в США, сообщает The Telegraph.


Тереза Мэй. Фото: Reuters

«Правительство Ее Величества признает сильные убеждения тех, кто поддержал ходатайство, но не поддерживает петицию», — говорится в документе. Согласно его тексту, этот визит отражает «важность отношений между США и Великобританией».

Тереза Мэй нанесла визит президенту США Дональду Трампу 27 января. Во время своей встречи с президентом США, она передала ему приглашение королевы Елизаветы II совершить ответный визит, и Трамп это предложение принял. Дата ответного визита Трампа пока не назначена.

После этого под документом, призывающим к отмене государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, поставили свои подписи более 1,8 млн человек. Составители документа призывали к отмене визита Трампа с тем, чтобы он «не смущал королеву».

Все петиции, которые набирают более 10 тыс. подписей, в обязательном порядке рассматриваются британским правительством, а если под ходатайством поставят свои подписи более 100 тыс. человек, ее обязан рассмотреть парламент. ​Британский парламент назначил дату для дебатов по поводу петиции, призывающей отменить запланированный визит Трампа, на 20 февраля.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Правительство Ее Величества признает сильные убеждения тех, кто поддержал ходатайство, но не поддерживает петицию", - говорится в документе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Роскошные маски и пышные платья: в Венеции начался карнавал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика