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Правительство Британии отклонило петицию против приезда Трампа. Парламент проведет по ней дебаты
14.02.2017 12:40 — Новости Мира | Tut.by
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отклонила петицию, призывающую запретить визит президента США Дональда Трампа в США, сообщает
«Правительство Ее Величества признает сильные убеждения тех, кто поддержал ходатайство, но не поддерживает петицию», — говорится в документе. Согласно его тексту, этот визит отражает «важность отношений между США и Великобританией».
Тереза Мэй
После этого под документом, призывающим к отмене государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию,
Все петиции, которые набирают более 10 тыс. подписей, в обязательном порядке рассматриваются британским правительством, а если под ходатайством поставят свои подписи более 100 тыс. человек, ее обязан рассмотреть парламент. Британский парламент назначил дату для дебатов по поводу петиции, призывающей отменить запланированный визит Трампа, на 20 февраля.
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"Правительство Ее Величества признает сильные убеждения тех, кто поддержал ходатайство, но не поддерживает петицию", - говорится в документе.
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