Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отклонила петицию, призывающую запретить визит президента США Дональда Трампа в США, сообщает The Telegraph .



Тереза Мэй. Фото: Reuters

«Правительство Ее Величества признает сильные убеждения тех, кто поддержал ходатайство, но не поддерживает петицию», — говорится в документе. Согласно его тексту, этот визит отражает «важность отношений между США и Великобританией».

Тереза Мэй нанесла визит президенту США Дональду Трампу 27 января. Во время своей встречи с президентом США, она передала ему приглашение королевы Елизаветы II совершить ответный визит, и Трамп это предложение принял. Дата ответного визита Трампа пока не назначена.

После этого под документом, призывающим к отмене государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, поставили свои подписи более 1,8 млн человек. Составители документа призывали к отмене визита Трампа с тем, чтобы он «не смущал королеву».

Все петиции, которые набирают более 10 тыс. подписей, в обязательном порядке рассматриваются британским правительством, а если под ходатайством поставят свои подписи более 100 тыс. человек, ее обязан рассмотреть парламент. ​Британский парламент назначил дату для дебатов по поводу петиции, призывающей отменить запланированный визит Трампа, на 20 февраля.