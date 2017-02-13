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Yonhap: брат Ким Чен Ына убит в Малайзии

14.02.2017 14:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Брат лидера КНДР Ким Чен Ына убит в Малайзии. С таким утверждением выступило агентство Yonhap, сославшись на неназванные источники в правительстве Южной Кореи.


Ким Чен Нам. Фото: Reuters

По сообщениям агентства, Ким Чен Нам был убит в понедельник утром. Сеть кабельного телевидения TV Chosun сообщила, что брат северокорейского лидера был отравлен в аэропорту.

Как удалось выяснить агентству Reuters, гражданин Северной Кореи, имя которого не разглашается, умер по дороге в больницу из аэропорта Куала-Лумпур.

45-летний Ким Чен Нам — старший сын Ким Чен Ира. Сестра его покойной матери Сон Хэ Рим в мемуарах писала, что Ким Чен Ир очень любил своего первенца и тяжело переживал разлуку с ним.

Как и его сводные братья, Ким Чен Нам прошел обучение в Швейцарии.

Его шансы стать преемником отца были сведены к нулю, когда в 2001 году он был пойман японскими властями при попытке проникнуть в Японию по поддельному паспорту. По словам самого Ким Чен Нама, он всего лишь собирался посетить парк аттракционов «Диснейленд» под Токио. После этого впал в немилость и перебрался жить за границу.

 
 
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Сеть кабельного телевидения TV Chosun сообщила, что брат северокорейского лидера был отравлен в аэропорту.

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