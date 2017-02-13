|
Yonhap: брат Ким Чен Ына убит в Малайзии
14.02.2017 14:58 — Новости Мира | Tut.by
Брат лидера КНДР Ким Чен Ына убит в Малайзии. С таким утверждением выступило агентство
По сообщениям агентства, Ким Чен Нам был убит в понедельник утром. Сеть кабельного телевидения TV Chosun сообщила, что брат северокорейского лидера был отравлен в аэропорту.
Как удалось выяснить агентству
45-летний Ким Чен Нам — старший сын Ким Чен Ира. Сестра его покойной матери Сон Хэ Рим в мемуарах писала, что Ким Чен Ир очень любил своего первенца и тяжело переживал разлуку с ним.
Как и его сводные братья, Ким Чен Нам прошел обучение в Швейцарии.
Его шансы стать преемником отца были сведены к нулю, когда в 2001 году он был пойман японскими властями при попытке проникнуть в Японию по поддельному паспорту. По словам самого Ким Чен Нама, он всего лишь собирался посетить парк аттракционов «Диснейленд» под Токио. После этого впал в немилость и перебрался жить за границу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сеть кабельного телевидения TV Chosun сообщила, что брат северокорейского лидера был отравлен в аэропорту.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии