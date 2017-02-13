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Минобороны России ответило на доклад правозащитников о химоружии в Сирии
14.02.2017 19:14 — Новости Мира | Tut.by
Доклад Human Rights Watch о применении Сирией химоружия в Алеппо подготовлен дилетантами. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подобные доклады, подготовленные дилетантами со ссылкой на данные соцсетей и рассказы неведомых анонимных свидетелей по телефону, разрушают и без того неоднозначную репутацию Human Rights Watch», — сказал он (цитата по
Доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch был
Выводы, отмечали правозащитники, сделаны на основании телефонных и очных интервью со свидетелями, а также анализа видеоматериалов, фотографий и постов в соцсетях.
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Доклад Human Rights Watch о применении Сирией химоружия в Алеппо подготовлен дилетантами, считают в Минобороны.
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