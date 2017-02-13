Доклад Human Rights Watch о применении Сирией химоружия в Алеппо подготовлен дилетантами. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



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«Подобные доклады, подготовленные дилетантами со ссылкой на данные соцсетей и рассказы неведомых анонимных свидетелей по телефону, разрушают и без того неоднозначную репутацию Human Rights Watch», — сказал он (цитата по «РИА Новости» ).

Доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch был опубликован накануне, 13 февраля. Согласно ее данным, с 17 ноября по 13 декабря 2016 года — «в заключительный месяц битвы за Алеппо» — было зафиксировано по меньшей мере восемь эпизодов использования силами Башара Асада химоружия.

Выводы, отмечали правозащитники, сделаны на основании телефонных и очных интервью со свидетелями, а также анализа видеоматериалов, фотографий и постов в соцсетях.