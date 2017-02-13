Минобороны заказывает дополнительно 20 тыс. медалей для российских военнослужащих, отличившихся в Сирии. Об этом говорят данные тендера на закупку геральдической продукции для нужд военного ведомства. В прошлом году министерство уже заказывало 10,3 тыс. медалей для участников военной операции в Сирии.



Фото: scalemodels.ru

Минобороны РФ объявило тендер на закупку геральдической продукции, в том числе и для участников военной операции в Сирии. Как следует из технической документации, ведомство намерено закупить медалей, знаков отличия, памятных знаков, бланков удостоверений и футляров на 45 млн российских рублей.

Из этой суммы 4,445 млн руб. планируется выделить на изготовление 20 тыс. медалей «Участнику военной операции в Сирии», а также 50 медалей «За освобождение Пальмиры» и еще 50 — «За разминирование Пальмиры» на общую сумму 22 тыс. руб.

Кроме того, в списке необходимых медалей для Минобороны также значатся «За службу в Воздушно-космических силах», «За воинскую доблесть», «За службу в войсках радиоэлектронной борьбы», «За морские заслуги в Арктике», знаки отличия «За дальний поход» с изображением надводного корабля и подводной лодки, единый знак отличия министерств обороны государств — членов ШОС «За укрепление дружбы и сотрудничества» и другие. Исполнитель будет определен 13 марта по итогам аукциона.

Как писала ранее «Газета.Ru», в марте прошлого года Минобороны уже проводило торги на изготовление 10,3 тыс. медалей для участников военной операции в Сирии. Тендер выиграла компания «Атлантик».

Медаль «Участнику военной операции в Сирии» была учреждена в России 30 ноября 2015 года, через два месяца после начала боевых действий ВКС РФ в арабской республике.

Фото: wikipedia.org

Согласно положению, этой медалью могут награждаться как военнослужащие, так и гражданские лица «за отличия, отвагу, а также за самоотверженный труд и большой личный вклад в выполнение задач военной операции в Сирийской Арабской Республике».

Сама медаль представляет собой круг диаметром 32 мм, сделанный из металла золотистого цвета. На лицевой стороне медали рельефное одноцветное изображение военной техники: три истребителя вверху, а внизу — ракетный корабль на контуре границ Сирийской Арабской Республики. На оборотной стороне — эмблема Министерства обороны РФ, а под ней — рельефная надпись в четыре строки — «Участнику военной операции в Сирии». Также к медали прилагается соответствующее удостоверение.

Первые специальные награды за Сирию были вручены в марте прошлого года. 15 марта 2016 года состоялось торжественное награждение личного состава на аэродроме Хмеймим в Сирии. 16 марта медали были вручены пилотам Су-25, которые базируются на авиабазе в Приморско-Ахтарске, а 17 марта награды получили челябинские летчики.

17 марта 2016 года президент России Владимир Путин устроил торжественный прием для военных, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии. На мероприятии присутствовало более 700 служащих Воздушно-космических сил, Сухопутных войск и Военно-морского флота, а также представители ВПК. Всем им также были вручены медали за участие в спецоперации в Сирии.

Эксперты отмечали, что судить по количеству медалей о числе российских военных нельзя, потому что эта медаль может вручаться и иностранным гражданам.

Точная численность контингента российских войск в Сирийской Арабской Республике держится в секрете. Однако, как писало РБК, в сентябре прошлого года в Дамаске был открыт избирательный участок для выборов в Госдуму, который был приписан к Славгородскому одномандатному избирательному округу в Алтайском крае. По данным российского ЦИК, на этом участке проголосовало 4571 человек.

4−5 тысяч — это адекватная оценка численности россиян на базе Хмеймим, говорит военный аналитик Антон Лавров. «Это военные и гражданский персонал — повара, буфетчики, представители производителей техники и ремонтные бригады. Но в основном военные», — пояснил Лавров.

Судить по количеству медалей о том, сколько человек (военнослужащих и гражданских) находится в Сирии, ни в коем случае нельзя. «Надо понимать, что идет постоянная ротация контингента, — говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. — Причем ротируется как командный состав, так и рядовой. У нас уже 70% летчиков получили боевой опыт.

При этом по количеству выпущенных медалей невозможно рассчитать и тех, кто уже прошел Сирию, так как награждаются ею не только военные, но и гражданские, в том числе и журналисты, побывавшие в Сирии. А заказываются награды, как правило, с запасом".