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В Малайзии убит брат лидера КНДР. Что известно о считавшемся когда-то приемником Ким Чен Ира
14.02.2017 20:33 — Новости Мира | Tut.by
В столице Малайзии Куала-Лумпуре
Ким Чен Нам родился в 1971 году, его мать — северокорейская актриса Сон Хе Рим, у которой был роман с Ким Чен Иром. Будущий северокорейский диктатор скрывал ребенка от отца Ким Ир Сена, поскольку тот не одобрял связь с актрисой. Нам получал образование на дому, а впоследствии, как и младший брат (у них разные матери) Ким Чен Ын, учился в Швейцарии, где полюбил кинематограф.
Долгое время Ким Чен Нам считался главным претендентом на пост главы КНДР после смерти Ким Чен Ира и был любимчиком отца. Сам Нам рассказывал, что после возвращения из Швейцарии отдалился от семьи, поскольку стал придерживаться куда более либеральных взглядов и выступать за реформы и свободный рынок.
Как и другие члены семьи Ким, Нам много путешествовал по миру. В 2001 году его задержали в Токио с поддельными документами и отправили в Китай; Нам сказал пограничникам, что хотел попасть в Диснейленд.
После этого инцидента Ким Чен Нам перестал быть любимчиком отца; в фаворита и будущего наследника превратился младший сын Ким Чен Ира, Ким Чен Ын. Нам переехал в Макао. Он также часто бывал в Пекине, но практически не появлялся в КНДР. В 2011 году он тайно летал в Пхеньян проститься с отцом, но на похоронах Ким Чен Ира не присутствовал. Хотя слухи о том, что Северную Корею может возглавить Нам, и циркулировали, в действительности у него не было никакого влияния внутри страны; считалось, что старший сын Ким Чен Ира много играет в азартные игры (а потому и живет в Макао) и часто выпивает.
Ким Чен Нам был единственным человеком из окружения семьи Ким, кто хоть как-то общался с иностранной прессой. В переписке с журналистами он критиковал КНДР, говорил, что не собирается претендовать на власть в стране и утверждал, что северокорейский режим долго не продержится. В 2012 году японский журналист Йоджи Гоми опубликовал книгу, составленную на основе переписки с Ким Чен Намом. Нам
Из Макао в начале 2010-х Нам
О семье Нама известно также немного. По некоторым сведениям, он был дважды женат. Дядю Ким Чен Нама Чан Сон Тхэка, с которым тот был особенно близок,
Утром 13 февраля 2017 года на Ким Чен Нама напали в аэропорту Куала-Лумпура. Он собирался лететь в Макао. По дороге в больницу Нам скончался, но известно об этом стало только на следующий день. Что именно произошло в аэропорту, до сих под достоверно неясно. По одной версии, две женщины (в Южной Корее предполагают, что это были агенты КНДР), набросили ему на голову платок с отравленным веществом. По другой, ему брызнули в лицо какую-то жидкость, но что это был за яд, неизвестно. Еще одна версия — укол ядовитым веществом.
При себе у погибшего нашли паспорт на имя Ким Чхоля. Так звали одного из высокопоставленных чиновников КНДР, которого казнили в 2012 году по приказу Ким Чен Ына; паспортные данные также напоминают о Ким Чен Кхоле, еще одном брате Ким Чен Ына, которого часто замечали на
Убийце (или убийцам) удалось скрыться с места преступления. Есть ли в деле подозреваемые и если да, то кто они, малайзийская полиция официально не сообщает.
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45-летнего сына Ким Чен Ира долгое время считали главным наследником северокорейского диктатора, но он попал в немилость и долгие годы жил в изгнании.
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