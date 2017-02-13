

Ким Чен Нам. Фото: Reuters

В столице Малайзии Куала-Лумпуре убили Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына. 45-летнего сына Ким Чен Ира долгое время считали главным наследником северокорейского диктатора, но он попал в немилость и долгие годы жил в изгнании. Ким Чен Нам скончался после того, как ему на лицо набросили ткань — видимо, с отравляющим веществом. В Южной Корее утверждают, что убийство организовали спецслужбы КНДР.

Ким Чен Нам родился в 1971 году, его мать — северокорейская актриса Сон Хе Рим, у которой был роман с Ким Чен Иром. Будущий северокорейский диктатор скрывал ребенка от отца Ким Ир Сена, поскольку тот не одобрял связь с актрисой. Нам получал образование на дому, а впоследствии, как и младший брат (у них разные матери) Ким Чен Ын, учился в Швейцарии, где полюбил кинематограф.

Долгое время Ким Чен Нам считался главным претендентом на пост главы КНДР после смерти Ким Чен Ира и был любимчиком отца. Сам Нам рассказывал, что после возвращения из Швейцарии отдалился от семьи, поскольку стал придерживаться куда более либеральных взглядов и выступать за реформы и свободный рынок.

Как и другие члены семьи Ким, Нам много путешествовал по миру. В 2001 году его задержали в Токио с поддельными документами и отправили в Китай; Нам сказал пограничникам, что хотел попасть в Диснейленд. Сообщалось , что у Нама был фальшивый паспорт гражданина Доминиканской республики на имя, которое переводится с китайского как «толстый медведь». Достоверных подтверждений этим сведениям, как и многим другим о жизни семьи Ким, найти невозможно.

После этого инцидента Ким Чен Нам перестал быть любимчиком отца; в фаворита и будущего наследника превратился младший сын Ким Чен Ира, Ким Чен Ын. Нам переехал в Макао. Он также часто бывал в Пекине, но практически не появлялся в КНДР. В 2011 году он тайно летал в Пхеньян проститься с отцом, но на похоронах Ким Чен Ира не присутствовал. Хотя слухи о том, что Северную Корею может возглавить Нам, и циркулировали, в действительности у него не было никакого влияния внутри страны; считалось, что старший сын Ким Чен Ира много играет в азартные игры (а потому и живет в Макао) и часто выпивает.

Ким Чен Нам был единственным человеком из окружения семьи Ким, кто хоть как-то общался с иностранной прессой. В переписке с журналистами он критиковал КНДР, говорил, что не собирается претендовать на власть в стране и утверждал, что северокорейский режим долго не продержится. В 2012 году японский журналист Йоджи Гоми опубликовал книгу, составленную на основе переписки с Ким Чен Намом. Нам утверждал , что Ким Чен Ир не планировал передавать власть по наследству и называл Ким Чен Ына лишь формальным правителем, за которым стоят северокорейские элиты. Он также говорил, что никогда в жизни не встречался с младшим братом.

Из Макао в начале 2010-х Нам переехал на время в Сингапур — считалось, что он бежал, опасаясь похищения. Через некоторое время Нам вернулся в один из мировых центров игорного бизнеса. О его жизни в последние годы практически ничего неизвестно. Южнокорейские и японские СМИ писали, что Нам пользуется покровительством властей Китая и не стеснен в средствах.

О семье Нама известно также немного. По некоторым сведениям, он был дважды женат. Дядю Ким Чен Нама Чан Сон Тхэка, с которым тот был особенно близок, казнили в КНДР в 2013 году. Его мать еще при правлении Ким Чен Ира была изгнана из страны и в 2002 году умерла в Москве.

Утром 13 февраля 2017 года на Ким Чен Нама напали в аэропорту Куала-Лумпура. Он собирался лететь в Макао. По дороге в больницу Нам скончался, но известно об этом стало только на следующий день. Что именно произошло в аэропорту, до сих под достоверно неясно. По одной версии, две женщины (в Южной Корее предполагают, что это были агенты КНДР), набросили ему на голову платок с отравленным веществом. По другой, ему брызнули в лицо какую-то жидкость, но что это был за яд, неизвестно. Еще одна версия — укол ядовитым веществом.

При себе у погибшего нашли паспорт на имя Ким Чхоля. Так звали одного из высокопоставленных чиновников КНДР, которого казнили в 2012 году по приказу Ким Чен Ына; паспортные данные также напоминают о Ким Чен Кхоле, еще одном брате Ким Чен Ына, которого часто замечали на концертах Эрика Клэптона по всему миру.

Убийце (или убийцам) удалось скрыться с места преступления. Есть ли в деле подозреваемые и если да, то кто они, малайзийская полиция официально не сообщает.