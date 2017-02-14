Российские военные самолеты, которые не отвечали на запросы эсминца Porter во время плавания в Черном море, действовали «небезопасно», заявил представитель Пентагона. Он рассказал о трех таких случаях, которые произошли 10 февраля.



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Российские военные самолеты совершили несколько полетов в районе плавания американского эсминца Porter в Черном море, не отвечая на его запросы, рассказал представитель Европейского командования США Дэнни Эрнандес.

Как сообщает Reuters , Эрнандес охарактеризовал действия российских летчиков как «небезопасные и непрофессиональные». Представитель американского командования уточнил, что 10 февраля 2017 года имели место три подобных инцидента. В одном из них участвовали два российских Су-24, в другом — один самолет Су-24, в третьем случае речь шла о самолете Ил-38.

По словам Эрнандеса, эсминец Porter во всех трех случаях посылал запросы российским самолетам, но не получил на них ответы. «Такие инциденты вызывают озабоченность, поскольку могут привести к несчастному случаю или ошибке», — пояснил он.

Другой собеседник агентства пояснил, что Су-24 пролетел на высоте около 90 метров вблизи эсминца на высокой скорости, при этом расстояние до корабля составляло около 200 метров. Ил-28, по его словам, также пролетел в районе корабля на высокой скорости и «необычно малой высоте».

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что инцидентов, связанных с пролетом самолетов российских ВКС в Черном море рядом с американским эсминцем Potrer, не было, пишет « РИА Новости ».

Как уточнил Конашенков, «все полеты наших самолетов совершались и совершаются над нейтральными водами Черного моря в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности».

«Если эсминец США, как говорит представитель Пентагона, совершал „обычное“ патрулирование рядом Россией в десятках тысяч миль от своих берегов, — странно удивляться не менее обычным полетам наших самолетов над акваторией Черного моря», — добавил представитель российского военного ведомства.

Американский ракетный эсминец эсминец Porter вошел в Черное море 2 февраля 2017 года для «проведения операций по обеспечению морской безопасности» и «повышению возможностей взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе». Корабль покинул Черное море 11 февраля. «Ракетный эсминец Porter (DDG 78) класса The Arley Burke покинул Черное море 11 февраля 2017 года после осуществления операций по обеспечению безопасности, совместных мероприятий с союзниками и партнерами и участия в многонациональных учениях Sea Shield 2017», — сообщила тогда пресс-служба ВМС США.

Этот эсминец регулярно совершает походы в Черное море, до этого Porter заходил в него в октябре 2016 года. Согласно конвенции Монтре, военные корабли нечерноморских держав могут находиться в Черном море не более 21 суток.

В мае 2016 года, будучи еще кандидатом от Республиканской партии на пост президента, Дональд Трамп предложил «в определенный момент» сбивать российские самолеты, которые совершают опасные маневры возле американских. Таким образом он прокомментировал в интервью Indiana Radio действия российского Су-27 возле разведчика ВВС США над Балтийским морем, о которых до этого сообщил Пентагон.

По словам Трампа, действующий тогда президент США Барак Обама должен был позвонить российскому президенту Владимиру Путину и сказать: «Послушай, сделай нам одолжение, не делай этого, забери этого маньяка, просто прекрати это», — сказал он, добавив: «Однако у нас нет такого президента. Он, должно быть, где-то играет в гольф или что-нибудь вроде того».

Трамп заключил тогда, что если дипломатия в таком случае не сработает, то необходимо открывать огонь. «Ты должен стрелять. И это обидно. Это обидно. Это абсолютное неуважение к нашей стране и абсолютное отсутствие уважения к Обаме. Которого, как вы знаете, они [Россия] не уважают», — подчеркнул тогда Трамп.