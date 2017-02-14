﻿ Белый дом: Трамп рассчитывает на возвращение Крыма Украине. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белый дом: Трамп рассчитывает на возвращение Крыма Украине

14.02.2017 23:08 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на возвращение Крыма в состав Украины.


Фото: Reuters

«Президент Трамп очень ясно дал понять, что он ждет от правительства России деэскалации насилия в Украине и возвращения Крыма», — сказал Спайсер, комментируя увольнение советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, которое было связано с контактами чиновника с российским послом.

«Ирония в том, что Трамп невероятно жестко ведет себя с Россией. Он продолжает касаться проблемы Крыма, который предыдущая администрация позволила России захватить», — заявил Спайсер.

Он напомнил, что назначенная Трампом постпред США в ООН Никки Хейли выступала с осуждением действий России в Украине.

Спайсер подчеркнул, что Трамп в то же время рассчитывает поддерживать хорошие отношения с Россией.

Пресс-секретарь рассказал, что решение об увольнении Флинна было принято не из-за того, что советник поступил неправильно, а из-за утраты Трампом доверия к нему. Причиной для этого стала возможность того, что Флинн ввел в заблуждение вице-президента США или «забыл о ключевых подробностях важного разговора».

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку 13 февраля из-за своих контактов с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, случившихся еще до инаугурации Трампа. Он признал, что не раскрыл вице-президенту Майку Пенсу все содержание разговора.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что не одобряет политику России по отношению к Украине, указывая при этом, что попытка отнять у России Крым может привести к Третьей мировой войне.

После президентских выборов в США американские спецслужбы заявили, что Россия организовала кампанию по воздействию на их ход, частью которой были хакерские атаки, а одной из целей — дискредитация соперницы Трампа Хиллари Клинтон. Россия отвергает, что пыталась повлиять на ход выборов в США.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Президент Трамп очень ясно дал понять, что он ждет от правительства России деэскалации насилия в Украине и возвращения Крыма", - сказал Спайсер.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Малайзии убит брат лидера КНДР. Что известно о считавшемся когда-то приемником Ким Чен Ира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика