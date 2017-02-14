Американский авианосец «Джордж Буш» начал наносить удары по позициям «Исламского государства» (ИГ, ДАИШ), сообщается на сайте Центрального командования Вооруженных сил США.



Фото: centcom.mil

Операция проходит в Восточном Средиземноморье. «Высокоточные удары, которые наносит авианосная ударная группа „Джорджа Буша“, продолжают демонстрировать огромные боевые возможности и гибкость Военно-морских сил США», — заявил командующий шестым оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Кристофер Грейди. По его словам, Соединенные Штаты по-прежнему намерены победить ИГ и стремятся к глобальной безопасности. По его словам, авианосец «Джордж Буш» может «громить жестоких экстремистов в Сирии и Ираке» с различных направлений, действуя и из Восточного Средиземноморья, и из Персидского залива.

Авианосная группа «Джорджа Буша» вошла в акваторию Средиземного моря 2 февраля с целью продолжать оказывать поддержку союзникам и партнерам и сдерживать потенциальные угрозы. Предполагается, что она пробудет в Восточном Средиземноморье непродолжительное время.

Кроме авианосца, в состав корабельной группы США, которая действует в регионе, входит ряд кораблей, в частности группа эсминцев класса Arleigh Burke.

Ранее удары по позициям «Исламского государства» наносил авианосец Dwight D. Eisenhower, его самолеты выполнили 1899 боевых вылетов.

Напомним, в июне 2016 года американские палубные истребители с авианосца «Гарри Трумэн» нанесли удары по позициям боевиков ИГ, и это было первое боевое применение самолетов с американских авианосцев на Ближнем Востоке со времен войны в Ираке в 2003 году.