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Американский авианосец "Джордж Буш" начал наносить удары по позициям ИГ в Сирии и Ираке

14.02.2017 21:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Американский авианосец «Джордж Буш» начал наносить удары по позициям «Исламского государства» (ИГ, ДАИШ), сообщается на сайте Центрального командования Вооруженных сил США.


Фото: centcom.mil

Операция проходит в Восточном Средиземноморье. «Высокоточные удары, которые наносит авианосная ударная группа „Джорджа Буша“, продолжают демонстрировать огромные боевые возможности и гибкость Военно-морских сил США», — заявил командующий шестым оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Кристофер Грейди. По его словам, Соединенные Штаты по-прежнему намерены победить ИГ и стремятся к глобальной безопасности. По его словам, авианосец «Джордж Буш» может «громить жестоких экстремистов в Сирии и Ираке» с различных направлений, действуя и из Восточного Средиземноморья, и из Персидского залива.

Авианосная группа «Джорджа Буша» вошла в акваторию Средиземного моря 2 февраля с целью продолжать оказывать поддержку союзникам и партнерам и сдерживать потенциальные угрозы. Предполагается, что она пробудет в Восточном Средиземноморье непродолжительное время.

Кроме авианосца, в состав корабельной группы США, которая действует в регионе, входит ряд кораблей, в частности группа эсминцев класса Arleigh Burke.

Ранее удары по позициям «Исламского государства» наносил авианосец Dwight D. Eisenhower, его самолеты выполнили 1899 боевых вылетов.

Напомним, в июне 2016 года американские палубные истребители с авианосца «Гарри Трумэн» нанесли удары по позициям боевиков ИГ, и это было первое боевое применение самолетов с американских авианосцев на Ближнем Востоке со времен войны в Ираке в 2003 году.

 
 
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Ранее удары по позициям "Исламского государства" наносил авианосец Dwight D. Eisenhower, его самолеты выполнили 1899 боевых вылетов.

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