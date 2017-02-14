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Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии в связи с угрозой прорыва плотины

15.02.2017 05:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии в связи угрозой прорыва плотины на озере Оровилл и распорядился, чтобы федеральные власти оказали поддержку администрации этого штата. Соответствующее сообщение распространила во вторник пресс-служба Белого дома.


Фото: Reuters

«Президент сегодня объявил о чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и поручил оказать федеральную поддержку штату в связи с чрезвычайными условиями из-за угрозы разрушения плотины на озере Оровилл, которая была объявлена 7 февраля и сохраняется по сей день», — говорится в документе. Трамп распорядился, чтобы министерство национальной безопасности и Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) координировали свои действия для оказания помощи штату.

13 февраля в связи с появлением следов эрозии на основном и запасном водоотводах 230-метровой плотины Оровилл — самого высокого гидротехнического сооружения в США — была объявлена эвакуация жителей трех близлежащих округов: Саттер, Бьютт и Юба. В общей сложности около 188 тысяч человек были вывезены на расстояние примерно 120 км от плотины.

Озеро Оровилл — основной источник питьевой воды примерно для половины из 39 млн жителей Калифорнии. Кроме того, она используется для орошения крупных сельхозугодий.

 
 
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Президент США распорядился, чтобы федеральные власти оказали поддержку администрации штата.

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