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Сеул созывает экстренное заседание Совета нацбезопасности из-за убийства брата Ким Чен Ына
15.02.2017 07:39 — Новости Мира | Tut.by
Южная Корея экстренно созывает в среду, 15 февраля, заседание Совета национальной безопасности (СНБ) в связи с сообщениями об убийстве в Малайзии старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама. Об этом сообщил представитель премьер-министра Республики Корея (РК).
По его словам, исполняющий обязанности президента РК, премьер Хван Ге Ан будет председательствовать на встрече. Ожидается также присутствие глав МИД, оборонного ведомства, министерства по делам объединения и национальной разведслужбы, уточняет агентство Yonhap. Заседание начнется в 08:50 по местному времени (02:50 мск).
СНБ Республики Корея традиционно созывается по инициативе президента страны.
Ким Чен Наму стало плохо в аэропорту Куала-Лумпура. По данным СМИ, он скончался по дороге в больницу. Южнокорейский кабельный телеканал Chosun сообщил со ссылкой на правительственные источники, что Ким Чен Нам, предположительно, был отравлен двумя северокорейскими агентами. Южнокорейское государственное информагентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве передало, что Ким Чен Нам
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Республика Корея 15 февраля проведет заседание Совета национальной безопасности после сообщений об убийстве старшего брата Ким Чен Ына.
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