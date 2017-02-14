Депутаты Европарламента во вторник, 14 февраля, потребовали расширить санкции против Москвы в связи с новыми вооруженными провокациями на Донбассе . За это высказалось большинство участников дебатов, посвященных обострению ситуации на востоке Украины.



Здание Европарламента в Страсбурге. Фото: picture-alliance/dpa

Прения прошли во время пленарного заседания законодательного органа Евросоюза в Страсбурге. Принятия резолюции по итогам встречи предусмотрено не было.

По мнению большинства евродепутатов, новые жесткие ограничительные меры против России стали бы симметричной реакцией ЕС на действия Кремля, который, по оценкам парламентариев, продолжает поставлять оружие и направлять подкрепления в зону конфликта.

Заменить «нормандский формат»

Так, польский дипломат и член Европарламента Яцек Эмиль Сариуш-Вольский высказал мнение, что Украина имеет дело именно с внешней агрессией, а не с гражданской войной, добавив, что конфликт стал реальностью, поскольку Европа очень долго колебалась со своим ответом на происходящее. Он предложил скорректировать санкционную политику в отношении РФ, положив в ее основу принцип «большее за большее», и заменить «нормандский формат» (Германия, Франция, Россия, Украина) на «женевский», включив в число переговорщиков представителей ЕС и США.

Евродепутат от Нидерландов Йоханнес Корнелис ван Баален, в свою очередь, также выразил уверенность, что санкции против Москвы должны стать более жесткими, чтобы Россия поняла, что у нее нет другой альтернативы, кроме как навсегда уйти из Крыма и с Донбасса.