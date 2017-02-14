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Флинн раскрыл содержание переговоров с российским послом
15.02.2017 08:34 — Новости Мира | Tut.by
Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн сообщил, что во время переговоров с послом РФ Сергеем Кисляком они обсуждали не санкции, а факт высылки из Соединенных Штатов 35 российских дипломатов. Об этом он заявил за несколько часов до своей отставки в интервью сетевому изданию
— Это было не о санкциях. Это было о тех 35 людях, которых выслали, — сказал он. — И вот чем все обернулось. В основном было так: «Послушай, я знаю, это случилось. Мы все изучим». Я никогда не говорил ничего вроде: «Мы собираемся пересмотреть санкции» или что-нибудь подобное.
Флинн также заявил, что гораздо больше обеспокоен утечками в СМИ секретных сведений, в частности, о переговорах политиков. Подобные действия он назвал уголовным преступлением. «В некоторых случаях речь идет о вещах, которые были вынесены за пределы засекреченной системы и переданы журналистам. Это преступление», — подчеркнул Флинн.
13 февраля президент США Дональд Трамп принял заявление Флинна
29 декабря 2016 года администрация Барака Обамы, который тогда был президентом США, объявила о высылке из страны в 72 часа
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Он сообщил, что во время переговоров с послом РФ Сергеем Кисляком они обсуждали не санкции, а факт высылки из Соединенных Штатов 35 российских дипломатов.
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