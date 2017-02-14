Похоже, Франция устала от политиков , меняющих женщин как перчатки. Скоро на смену любвеобильным Олланду и Саркози может прийти прилежный семьянин Макрон. Его десятилетним браком с бывшей учительницей не восхищается только ленивый.



Бриджит Троньё и Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Пока кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон стремительно теряет рейтинг из-за супруги , которая восемь лет была его фиктивной помощницей и получала за это неплохую зарплату, Эммануэль Макрон, наоборот, набирает популярность благодаря второй половине. Лавстори политика и Бриджит Троньё с упоением обсуждает вся французская пресса. И дело не только в том, что их брак длится уже целых 10 лет, а в том, что Бриджит — бывшая учительница собственного мужа, к тому же старше его на 24 года.

Начало

Политик встретил свою будущую жену в провинциальной школе. Преподавательнице французского языка Бриджит Троньё было почти сорок, а самому Эммануэлю всего 15. Уже тогда Макрон был настойчив и упорно пытался завоевать расположение педагога. Делал он это с не меньшим рвением, чем сейчас борется за президентское кресло. Конечно, для Троньё ухаживания парня были приятны, но не более того. Она была замужем, воспитывала детей и явно не собиралась заводить роман с собственным учеником, который мог бы поставить крест на ее работе в школе.

При этом родителей Макрона симпатии сына очень беспокоили. Они отправили отпрыска на учебу в Париж в надежде, что там он забудет о Бриджит. План с треском провалился. Спустя годы Эммануэль нашел свою школьную любовь и предложил ей выйти за него замуж.

Внуки вместо детей

Влюбленные узаконили свои отношения в 2007 году, правда, сначала Троньё пришлось развестись с первым супругом. Кстати, в этом браке у нее родилось трое детей, которые являются ровесниками Эммануэля. Теперь политик воспитывает шестерых внуков жены, ведь совместных детей в этом союзе так и не родилось.



Бриджит Троньё и Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Пара не спешила афишировать свои отношения. Однако когда Макрон стал министром экономики в 2014 году, его вторая половина вышла из тени. Сегодня фотографии счастливых супругов, на которых Бриджит и Эммануэль неизменно держат друг друга за руку, украшают всю французскую прессу. Читатели в восторге — все-таки не каждый день мужчина выбирает в жены женщину на 24 года старше его самого!

Двойная жизнь?

Завистников у столь идеального союза так же много, как и поклонников. Пока чета Макрон позирует папарацци, за их спиной ходят слухи о нетрадиционной ориентации Эммануэля. Ранее в СМИ появилась информация о связи политика с журналистом радиостанции Radio France Матье Галле, которая началась много лет тому назад. Естественно, сам кандидат в президенты опровергает подобные обвинения, каждый раз подчеркивая, как сильно они задевают чувства его горячо любимой супруги. А недавно он даже пошутил по поводу своей якобы двойной жизни: «Если на званых обедах вам скажут, что у меня отношения с Матье Галле, видимо, речь идет о моем двойнике».



Бриджит Троньё и Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Впереди

Еще в начале президентской гонки мало кто ставил на Макрона, но чем ближе первый тур голосования, тем сильнее симпатии французов к политику. И хотя явным фаворитом на сегодняшний день является Марин Ле Пен, ее шансы победить во втором (заключительном) туре невелики. Виной всему довольно резкие политические взгляды главы «Национального фронта», к тому же, разве может дважды разведенная Ле Пен сравниться с прилежным семьянином Макроном?