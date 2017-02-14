Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини обеспокоена возможной потерей США своей лидирующей роли в мире. Об этом она заявила в интервью Европейскому альянсу ведущих периодических изданий (LENA) после поездки в Вашингтон.



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«Я никогда не видела США такими поляризованными, разделенными и обремененными конфликтами, как сейчас. Тот, кто хочет играть роль мирового лидера, должен быть внутренне сильным, уверенным и сплоченным», — сказала Могерини, отметив, что проблемы, которые возникли в США, могут стать «дестабилизирующим фактором для всего мира».

Что касается отношений США и Евросоюза, то Могерини ожидает «перехода к новому этапу». «Мы будем аккуратно обсуждать вопрос за вопросом, чтобы посмотреть, где у нас есть точки соприкосновения. В этом нет никакой драмы», — заверила Могерини. При этом она отметила, что в будущем, вероятно, будет все больше вопросов, по которым в Вашингтоне и Брюсселе будут занимать разные позиции.

На этой неделе Европу посетят несколько высших должностных лиц США. В среду, 15 февраля, в Брюсселе открывается двухдневное заседание министров обороны стран НАТО, в котором впервые примет участие новый глава Пентагона Джеймс Мэттис. В четверг глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон посетит встречу глав МИД «Большой двадцатки» в Бонне, а в пятницу вице-президент Майк Пенс приедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности.