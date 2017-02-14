﻿ Могерини: из-за внутреннего конфликта США может потерять роль мирового лидера. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Могерини: из-за внутреннего конфликта США может потерять роль мирового лидера

15.02.2017 11:51 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини обеспокоена возможной потерей США своей лидирующей роли в мире. Об этом она заявила в интервью Европейскому альянсу ведущих периодических изданий (LENA) после поездки в Вашингтон.


Фото: Reuters

«Я никогда не видела США такими поляризованными, разделенными и обремененными конфликтами, как сейчас. Тот, кто хочет играть роль мирового лидера, должен быть внутренне сильным, уверенным и сплоченным», — сказала Могерини, отметив, что проблемы, которые возникли в США, могут стать «дестабилизирующим фактором для всего мира».

Что касается отношений США и Евросоюза, то Могерини ожидает «перехода к новому этапу». «Мы будем аккуратно обсуждать вопрос за вопросом, чтобы посмотреть, где у нас есть точки соприкосновения. В этом нет никакой драмы», — заверила Могерини. При этом она отметила, что в будущем, вероятно, будет все больше вопросов, по которым в Вашингтоне и Брюсселе будут занимать разные позиции.

На этой неделе Европу посетят несколько высших должностных лиц США. В среду, 15 февраля, в Брюсселе открывается двухдневное заседание министров обороны стран НАТО, в котором впервые примет участие новый глава Пентагона Джеймс Мэттис. В четверг глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон посетит встречу глав МИД «Большой двадцатки» в Бонне, а в пятницу вице-президент Майк Пенс приедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Я никогда не видела США такими поляризованными, разделенными и обремененными конфликтами, как сейчас", - сказала Могерини, отметив, что проблемы, которые возникли в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Разведка Южной Кореи сообщила, что Ким Чен Нам просил брата пощадить его и членов семьи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика