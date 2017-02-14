﻿ В СМИ появилась фотография одной из вероятных убийц брата Ким Чен Ына. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В СМИ появилась фотография одной из вероятных убийц брата Ким Чен Ына

15.02.2017 12:44 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В сети появилась фотография, на которой, предположительно, запечатлена одна из убийц Ким Чон Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Снимок опубликован малайзийской газетой The Star в среду, 15 февраля.

Фото: камера видеонаблюдения

На фотографии, сделанной камерой видеонаблюдения, запечатлена женщина средних лет азиатской внешности в белой футболке с надписью LOL. Издание отмечает, что ее правая рука прикрывает небольшую сумочку.

14 февраля в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпуре умер мужчина. Перед этим он, жалуясь на сильное головокружение, обратился за помощью к сотрудникам наземных служб, а также рассказал, что неизвестный брызнул ему в лицо жидкостью и скрылся. Вскоре малайзийские власти подтвердили, что скончался Ким Чон Нам.

Позднее Reuters со ссылкой на свой источник в правительстве США сообщило, что, по версии Вашингтона, за убийством сводного брата лидера Северной Кореи стоят спецслужбы КНДР. По данным южнокорейского агентства «Ёнхап», Ким Чон Нам был атакован в аэропорту двумя неизвестными женщинами, вооруженными «отравленными иглами».

Ким Чон Нам (по информации «Википедии», родился 10 мая 1971 года) — внебрачный сын прежнего лидера КНДР Ким Чен Ира от актрисы Сон Хе Рим.

Он не рассматривался как будущий глава государства, однако некоторое время занимал высокие посты в правительстве. В 2001 году он был пойман при попытке посетить Японию по фальшивому доминиканскому паспорту, что привело к обострению международных отношений, а впоследствии — к конфликту с отцом. После этого он уехал за границу и на родину не возвращался.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На фотографии, сделанной камерой видеонаблюдения, запечатлена женщина средних лет азиатской внешности в белой футболке с надписью LOL.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Могерини: из-за внутреннего конфликта США может потерять роль мирового лидера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика