Полиция Малайзии в рамках расследования дела об убийстве Ким Чон Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына, задержала гражданку Мьянмы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на малайзийское государственное информагентство Bernama.



По одной из версий, покушение на Ким Чон Нама, уехавшего из КНДР несколько лет назад, совершили агенты северокорейских спецслужб. Фото: Reuters

Женщина, имя которой не разглашается, была задержана в одном из терминалов аэропорта Куала-Лумпура. Иные подробности правоохранительные органы Малайзии пока не сообщают. В частности, неизвестно, идет ли речь об одной из двух женщин, которых считают исполнителями покушения.

Ким Чон Нам умер в столице Малайзии 13 февраля. По предварительным данным, брат лидера КНДР был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао. По подозрению в покушении на Ким Чон Нама разыскиваются две женщины. Южнокорейские СМИ опубликовали снимок одной из них, сделанный камерой видеонаблюдения.

В СМИ выдвигались предположения, что покушение на Ким Чон Нама, уехавшего из КНДР несколько лет назад, совершили агенты северокорейских спецслужб. Газета The Telegraph со ссылкой на источники в полиции Малайзии сообщала, что таксист, отвозивший женщин в аэропорт, сообщил следователям, что они были из Вьетнама.

Ранее СМИ опубликовали фото одной из подозреваемых в покушении, которое было сделано с камер видеонаблюдения.