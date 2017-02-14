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задержана подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына
15.02.2017 13:07 — Новости Мира | Tut.by
Полиция Малайзии в рамках расследования дела об убийстве Ким Чон Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына, задержала гражданку Мьянмы. Об этом сообщает
Женщина, имя которой не разглашается, была задержана в одном из терминалов аэропорта Куала-Лумпура. Иные подробности правоохранительные органы Малайзии пока не сообщают. В частности, неизвестно, идет ли речь об одной из двух женщин, которых считают исполнителями покушения.
В СМИ выдвигались предположения, что покушение на Ким Чон Нама, уехавшего из КНДР несколько лет назад, совершили агенты северокорейских спецслужб. Газета The Telegraph со ссылкой на источники в полиции Малайзии сообщала, что таксист, отвозивший женщин в аэропорт, сообщил следователям, что они были из Вьетнама.
Ранее СМИ опубликовали
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Женщина, имя которой не разглашается, была задержана в одном из терминалов аэропорта Куала-Лумпура.
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