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Трамп высказался про Крым и связи его команды с разведкой России

15.02.2017 17:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter высказался по некоторым актуальным темам. Он написал, что «Россия забрала Крым во время работы Администрации Обамы». «Был ли Обама слишком мягким по отношению к России?» — задается вопросом президент.


Фото: Reuters

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Дональд Трамп рассчитывает на возвращение Крыма в состав Украины.

«Президент Трамп очень ясно дал понять, что он ждет от правительства России деэскалации насилия в Украине и возвращения Крыма», — сказал Спайсер. При этом он отметил, что Трамп хочет поддерживать хорошие отношения с Россией.

В Кремле отреагировали, заявив, что Россия не будет обсуждать с США вопрос возврата Крыма, т.к. страна не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами.

Еще одно заявление 45-го президента касалось публикаций о связях людей из команды Трампа с российскими разведслужбами во время предвыборной кампании.

«Пишущие фейковые новости СМИ сходят с ума со своей конспирологической теорией и слепой ненавистью. Подобная связь с Россией — нонсенс и попытка прикрыть многочисленные ошибки, допущенные во время проигранной кампании Хиллари Клинтон», — написал Трамп. Он также добавил, что, возможно, информация была передана в СМИ американской разведкой.

Еще один скандал возник из-за разговора советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Еще до инаугурации Трампа мужчины обсуждали антироссийские санкции. Флинн позже признал, что не раскрыл вице-президенту Майку Пенсу все содержание разговора. 13 февраля советник подал в отставку.

 
 
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"Был ли Обама слишком мягким по отношению к России?" - задается вопросом президент.

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