Полиция Анкары задержала еще одного человека, который может быть связан с убийством посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает Анатолийское агентство .



Андрей Карлов. Фото: twitter.com/AprilTv6

По его данным, задержанный ранее связывался по телефону с убийцей Мевлютом Мертом Алтынташем . Приводятся инициалы подозреваемого, Э.Б., который на данный момент доставлен в столичное Управление безопасности на допрос. По делу Карлова под арестом находится три обвиняемых, в том числе два полицейских.

Карлов был убит вечером 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший — полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.