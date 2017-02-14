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Полиция задержала еще одного человека по делу об убийстве российского посла в Турции

15.02.2017 18:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Полиция Анкары задержала еще одного человека, который может быть связан с убийством посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает Анатолийское агентство.


Андрей Карлов. Фото: twitter.com/AprilTv6

По его данным, задержанный ранее связывался по телефону с убийцей Мевлютом Мертом Алтынташем. Приводятся инициалы подозреваемого, Э.Б., который на данный момент доставлен в столичное Управление безопасности на допрос. По делу Карлова под арестом находится три обвиняемых, в том числе два полицейских.

Карлов был убит вечером 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший — полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.

 
 
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Задержанный ранее связывался по телефону с убийцей Мевлютом Мертом Алтынташем.

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