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Полиция задержала еще одного человека по делу об убийстве российского посла в Турции
15.02.2017 18:50 — Новости Мира | Tut.by
Полиция Анкары задержала еще одного человека, который может быть связан с убийством посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает
По его данным, задержанный ранее связывался по телефону с убийцей
Карлов
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Задержанный ранее связывался по телефону с убийцей Мевлютом Мертом Алтынташем.
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