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В Украине ввели режим чрезвычайного положения в энергетике страны

15.02.2017 18:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Кабинет министров Украины ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Решение приняли в ходе внеочередного заседания правительства, которое транслировал телеканал «112 Украина». К таким мерам в Украине прибегли из-за остановки поставок угля с Донбасса.


Фото: Reuters

Решение о введение режима ЧП на месяц приняли единогласно. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что обратился в СНБО по поводу блокады, которая ведется неподалеку линии разграничения на Донбассе. Министр энергетики Игорь Насалик допустил веерные отключения электроэнергии у потребителей.

Чрезвычайные меры предполагают, что ТЭС для экономии угля будут работать, используя минимальный состав оборудования, а оператор магистральных сетей установит временные ограничения по их пропускной способности. Для Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» установят специальные графики работы, которые АЭС обязаны будут соблюдать. Предполагается, что в период ЧП атомные станции обеспечат энергоснабжение в ночное время и до 70−80% покроют потребление днем. Остальное покроют гидроэлектростанции, усилится нагрузка на ТЭС, работающие на газовом угле. Также будет применен график аварийных отключений. Таким образом в правительстве надеются, сократить потребление угля-антрацита на 20%, сообщает РБК-Украина.

13 февраля Насалик рассказал о запасах угля на складах страны: всего — 927 тыс. тонн угля, а в сутки в стране потребляется около 30 тыс. тонн. По его словам, в среднем запасов антрацита хватит примерно на 40 суток.

В Украине третью неделю продолжается блокада железнодорожных путей, по которым поставляется уголь с Донбасса. Премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что не видит альтернативы поставкам угля с предприятий Донбасса. В Кабмине заявили, что в конце марта возможны веерные отключения, если ситуация не разрешится.

 
 
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Министр энергетики Игорь Насалик допустил веерные отключения электроэнергии у потребителей.

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