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В Украине ввели режим чрезвычайного положения в энергетике страны
15.02.2017 18:58 — Новости Мира | Tut.by
Кабинет министров Украины ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Решение приняли в ходе внеочередного заседания правительства, которое транслировал телеканал «
Решение о введение режима ЧП на месяц приняли единогласно. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что обратился в СНБО по поводу блокады, которая ведется неподалеку линии разграничения на Донбассе. Министр энергетики Игорь Насалик допустил веерные отключения электроэнергии у потребителей.
Чрезвычайные меры предполагают, что ТЭС для экономии угля будут работать, используя минимальный состав оборудования, а оператор магистральных сетей установит временные ограничения по их пропускной способности. Для Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» установят специальные графики работы, которые АЭС обязаны будут соблюдать. Предполагается, что в период ЧП атомные станции обеспечат энергоснабжение в ночное время и до 70−80% покроют потребление днем. Остальное покроют гидроэлектростанции, усилится нагрузка на ТЭС, работающие на газовом угле. Также будет применен график аварийных отключений. Таким образом в правительстве надеются, сократить потребление угля-антрацита на 20%, сообщает
13 февраля Насалик
В Украине третью неделю продолжается блокада железнодорожных путей, по которым поставляется уголь с Донбасса. Премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что не видит альтернативы поставкам угля с предприятий Донбасса. В Кабмине заявили, что в конце марта возможны веерные отключения, если ситуация не разрешится.
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Министр энергетики Игорь Насалик допустил веерные отключения электроэнергии у потребителей.
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