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Антироссийские санкции США могут стать законом
15.02.2017 21:45 — Новости Мира | Tut.by
Если администрация Трампа решит ослабить или отменить санкции в отношении РФ, то спикер Палаты представителей — третий человек в государстве Пол Райан поддержит их преобразование в закон.
Спикер палаты представителей Конгресса США, который формально является третьим по значимости лицом государства, республиканец Пол Райан в среду, 15 февраля, заявил, что готов поддержать межпартийную инициативу сенатора-республиканца Джона Маккейна о преобразовании санкций в отношении России, введенных во время правления Барака Обамы, в закон. Такая мера может быть принята в случае, если нынешний президент США Дональд Трамп сделает попытку отменить или ослабить антироссийские штрафные меры. «Если эти санкции решат смягчить, я точно поддержу включение их в свод законов», — сказал он в интервью медиакомпании MSNBC.
Демократы призывают к независимому расследованию связей Трампа с Россией
Между тем представители демократической партии США в Сенате в тот же день, 15 февраля, провели внеплановое партийное собрание, посвященное теме «Трамп и его связи с Россией». Они призывают к независимому расследованию вмешательства РФ в ход выборов в Соединенных Штатах, в то время как комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса по разведке начинают собственные расследования.
Демократическое меньшинство в Сенате сделало выводы из сообщений СМИ о том, что предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа и российская разведка находились в контакте в ходе избирательной кампании, а также обсудили последствия отставки Майкла Флинна с поста советника президента США по национальной безопасности, сообщает издание Politico.
В Сенате не верят в способность Белого дома к стабилизации
Со своей стороны глава комитета Сената по международным отношениям республиканец Боб Коркер в тот же день усомнился в способности Белого дома к стабилизации. Полемика вокруг связей Трампа с Россией отражается на США не только в международном плане, но влияет на внутреннюю политику Соединенных Штатов, подчеркнул Коркер в интервью медиакомпании MSNBC.
Накануне, 14 февраля, депутаты обеих палат парламента США от обеих партий, включая лидеров республиканцев, потребовали подробного расследования
Флинна могут допросить
Лидеры республиканцев в Сенате Боб Коркер и Джон Корнин также заявили, что комитет по разведке должен расследовать
Майкл Флинн подал в отставку с поста советника президента США по вопросам безопасности в ночь на вторник, 14 февраля. Временно исполняющим обязанности советника Трампа по нацбезопасности назначен занимавший ранее пост начальника аппарата СНБ при Белом доме, генерал в отставке, республиканец Джозеф Кит Келлогг.
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Если администрация Трампа решит ослабить или отменить санкции в отношении РФ, то спикер Палаты представителей - третий человек в государстве Пол Райан поддержит...
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