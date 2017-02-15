Президент США Дональд Трамп заявил, что приложит максимум усилий, чтобы не позволить Ирану создать ядерное оружие. Соответствующее заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Израиля Биньямином Нетаньяху.



Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп. Фото: Reuters

«Моя администрация ввела новые санкции в отношении Ирана, и я сделаю больше, для того чтобы никогда не позволить Ирану создать ядерное оружие», — сказал Трамп.

США в начале текущего месяца расширили санкции по Ирану, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур. Данные ограничения вводятся против тех, кто причастен к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывает поддержку Корпусу «стражей исламской революции» (КСИР, элитные части иранских ВС).

Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил о намерении воздействовать на Иран с помощью санкций и не предупреждать о нанесении силового удара, если такое решение будет принято. Президент утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он предпочтительным в настоящий момент воздействовать на Иран с помощью санкций. При этом Трамп назвал ИРИ «террористическим государством номер один».

Трамп назвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, соглашение по иранской ядерной программе) «одной из самых худших» из виданных им сделок.

«Иранская сделка является худшей из тех, которые я когда-либо видел», — отметил президент.

«Проблемы безопасности, с которыми сталкивается Израиль, огромны, в том числе угрозы, которые представляют ядерные амбиции Ирана», — отметил Трамп.

Летом 2015 года Иран и «шестерка» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) согласовали СВПД, реализация которого началась 16 января 2016 года. Этот документ предусматривает отмену международных санкций, наложенных на Исламскую Республику в связи с ее ядерной программой. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность и поставить ее под полный контроль Международного агентства по атомной энергии.