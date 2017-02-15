Исследовательская группа Bellingcat, занимающаяся расследованием крушения малайзийского «Боинга» под Донецком 17 июля 2014 года, назвала имя сепаратиста с позывным «Хмурый», который предположительно участвовал в операции по транспортировке из России комплекса «Бук».



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По версии Bellingcat, этот человек — отставной полковник ГРУ Минобороны Сергей Николаевич Дубинский. В материале сказано, что вскоре после катастрофы «Боинга» в 2014 году он получил от командования сепаратистов звание генерал-майора; позже он столкнулся в самопровозглашенной ДНР с обвинениями в вымогательстве и вернулся в Россию.

Человек с позывным «Хмурый» фигурирует в записях переговоров сепаратистов, опубликованных Службой безопасности Украины вскоре после крушения самолета. На записях он обсуждает по телефону транспортировку «Бука». СБУ тогда идентифицировала его как офицера ГРУ Сергея Николаевича Петровского.

Как пишет Bellingcat, Дубинский и Петровский, по всей видимости, оба использовали позывной «Хмурый»; пользователь форума коллекционеров, которого расследователи идентифицируют как Дубинского, 2 июля 2014 года написал , что его «некоторые товарищи перепутали с человеком из Славянска, недавно давшего интервью и имеющего аналогичный позывной».

Как следует из доклада Bellingcat, в упоминаниях «Хмурого» в сообщениях и публикациях о донецких сепаратистах Дубинский и Петровский нередко перепутаны.

Ранее информация о том, что Дубинский причастен к крушению «Боинга», появилась на украинских сайтах. Упоминание об этом, в частности, есть на сайте «Миротворец», где публикуются личные данные людей, которых создатели обвиняют в связях с Россией.

Малайзийский «Боинг», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года разбился на востоке Украины, где в это время шли активные боевые действия. На борту находились 298 человек, все они погибли.

В сентябре 2016 года международная комиссия по расследованию катастрофы «Боинга» под Донецком представила предварительный доклад, согласно которому самолет был сбит с подконтрольной сепаратистам территории из зенитного комплекса «Бук», привезенного на Донбасс из РФ и потом отправленного обратно. Имена подозреваемых и причастных к случившемуся комиссия назвать отказалась за двумя исключениями.