|
Bellingcat назвала имя предполагаемого участника перевозки "Бука", сбившего малайзийский "Боинг"
16.02.2017 00:53 — Новости Мира | Tut.by
Исследовательская группа Bellingcat, занимающаяся расследованием крушения малайзийского «Боинга» под Донецком 17 июля 2014 года,
По версии Bellingcat, этот человек — отставной полковник ГРУ Минобороны Сергей Николаевич Дубинский. В материале сказано, что вскоре после катастрофы «Боинга» в 2014 году он получил от командования сепаратистов звание генерал-майора; позже он столкнулся в самопровозглашенной ДНР с обвинениями в вымогательстве и вернулся в Россию.
Человек с позывным «Хмурый» фигурирует в
Как пишет Bellingcat, Дубинский и Петровский, по всей видимости, оба использовали позывной «Хмурый»; пользователь форума коллекционеров, которого расследователи идентифицируют как Дубинского, 2 июля 2014 года
Как следует из доклада Bellingcat, в упоминаниях «Хмурого» в сообщениях и публикациях о донецких сепаратистах Дубинский и Петровский нередко перепутаны.
Ранее информация о том, что Дубинский причастен к крушению «Боинга»,
Малайзийский «Боинг», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года разбился на востоке Украины, где в это время шли активные боевые действия. На борту находились 298 человек, все они погибли.
В сентябре 2016 года международная комиссия по расследованию катастрофы «Боинга» под Донецком представила предварительный доклад, согласно которому самолет был сбит с подконтрольной сепаратистам территории из зенитного комплекса «Бук», привезенного на Донбасс из РФ и потом отправленного обратно. Имена подозреваемых и причастных к случившемуся комиссия назвать отказалась за двумя исключениями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Малайзийский "Боинг", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года разбился на востоке Украины, где в это время шли активные боевые действия. На...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии