Столкновения молодежи с полицией произошли 15 февраля в Париже в ходе акции протеста против грубых действий стражей порядка в департаменте Сена-Сен-Дени. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).



Фото: Reuters

Более двухсот человек собрались вечером на манифестацию, которая проводилась в районе площади Барбес в северном квартале Парижа, населенном преимущественно выходцами из африканских и арабских стран. В акции участвовали, в частности, представители антифашистских организаций.

В ходе манифестации ее участники начали поджигать баки с мусором, бить стекла в домах и на автобусных остановках. Они также кидали в полицейских бутылки и камни, выкрикивали оскорбительные лозунги. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы, в частности, помешать манифестантам пробиться через охраняемый периметр и продолжить бесчинства на соседних улицах.



Фото: Reuters

Эта акция стала одной из многих, проводимых молодежью в северных пригородах Парижа с прошлой недели. Поводом послужило резонансное происшествие с участием полицейских, которые 2 февраля с особой жестокостью провели там задержание местного жителя. На протяжении последней недели каждую ночь в различных предместьях Парижа происходят локальные погромы, счет сожженным автомобилям уже идет на сотни.



Фото: Reuters