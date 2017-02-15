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Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже
16.02.2017 00:12 — Новости Мира | Tut.by
Столкновения молодежи с полицией произошли 15 февраля в Париже в ходе акции протеста против грубых действий стражей порядка в департаменте Сена-Сен-Дени. Об этом сообщило агентство
Более двухсот человек собрались вечером на манифестацию, которая проводилась в районе площади Барбес в северном квартале Парижа, населенном преимущественно выходцами из африканских и арабских стран. В акции участвовали, в частности, представители антифашистских организаций.
В ходе манифестации ее участники начали поджигать баки с мусором, бить стекла в домах и на автобусных остановках. Они также кидали в полицейских бутылки и камни, выкрикивали оскорбительные лозунги. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы, в частности, помешать манифестантам пробиться через охраняемый периметр и продолжить бесчинства на соседних улицах.
Эта акция стала одной из многих, проводимых молодежью в северных пригородах Парижа с прошлой недели. Поводом послужило резонансное происшествие с участием полицейских, которые 2 февраля с особой жестокостью провели там задержание местного жителя. На протяжении последней недели каждую ночь в различных предместьях Парижа происходят локальные погромы, счет сожженным автомобилям уже идет на сотни.
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Столкновения произошли между полицией и молодежью, которая выступает против грубых действий стражей порядка в департаменте Сена-Сен-Дени.
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