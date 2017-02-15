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Задержана вторая подозреваемая по делу об убийстве брата Ким Чен Ына
16.02.2017 06:17 — Новости Мира | Tut.by
Полиция Малайзии задержала вторую подозреваемую в связи с убийством Ким Чен Нама — сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает в четверг, 16 февраля, информационное агентство Bernama со ссылкой на местную полицию.
Генеральный инспектор полиции Малайзии Халид Абу Бакар подтвердил задержание женщины, предположительно, связанной с преступлением. Другую информацию он не предоставил.
Ранее по делу об убийстве Ким Чен Нама
Южнокорейская газета The Chosun Ilbo между тем сообщает, что вскрытие тела Ким Чен Нама выявило признаки отравления сильнодействующим ядом. Предположительно, вещество, с помощью которого был убит брат лидера Северной Кореи, токсичнее цианистого калия.
Информация
Ким Чен Нам — брат нынешнего северокорейского лидера по отцу (также у Ким Чен Ына есть единокровный брат Ким Чен Чхоль). Он покинул КНДР в 2001 году и с этого момента не бывал на родине. До эмиграции занимал в правительстве страны ряд высоких должностей.
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Южнокорейская газета The Chosun Ilbo между тем сообщает, что вскрытие тела Ким Чен Нама выявило признаки отравления сильнодействующим ядом.
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