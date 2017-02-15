Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль высказался в поддержку обновленной и «более сильной Европы». По его словам, послевоенному миропорядку, который был «удобен» для европейских государств, подходит конец. Отныне они должны постепенно брать на себя все больше ответственности в вопросах лидерства и обеспечения собственной безопасности. Такое мнение руководитель внешнеполитического ведомства Германии выразил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое газета разместила на своем сайте в среду, 15 февраля.



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В беседе с журналистом издания Габриэль отдельно коснулся взаимоотношений германского правительства с Вашингтоном и Москвой.

США и ФРГ должны строить политику с учетом интересов двух стран

По мнению министра, Берлин сможет достичь взаимопонимания с администрацией Дональда Трампа, если она будет проводить политику с учетом интересов обеих стран. Если же на первый план выйдут вопросы идеологии, то могут возникнуть определенные сложности, полагает глава МИД ФРГ. Он также призвал учитывать действующую в США систему сдержек и противовесов. «Мы не должны вести себя так, как если бы демократия была полностью и перманентно выведена из строя», — подчеркнул он.

Ранее во время визита в Вашингтон Габриэль отметил, что остался доволен переговорами с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и вице-президентом Майком Пенсом и отметил наличие «общего понимания» по целому ряду вопросов с командой Трампа.

Габриэль призвал отказаться от наивности при взаимодействии с Москвой

Говоря об отношениях с Москвой, министр иностранных дел подчеркнул, что Берлин не должен демонстрировать наивность в вопросах двустороннего взаимодействия. «В первую очередь, Россия является нашим соседом — хотите вы того или нет», — отметил он, имея в виду соседство не в географическом, а в геополитическом плане. При этом руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что залогом уважения и серьезного отношения со стороны РФ является способность демонстрировать свое «единство, уверенность в себе и силу».

Наконец, Габриэль предупредил о возможных последствиях в случае победы правых популистов на выборах во Франции, призвав не допустить подобного сценария. «Национальный фронт» поставил перед собой цель уничтожить Европу. Это превратилось в реальную угрозу", — считает министр.