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В Мосуле ликвидирован "начальник военной полиции" ИГ
16.02.2017 08:10 — Новости Мира | Tut.by
Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция уничтожила 14 февраля «начальника военной полиции» террористической группировки «Исламское государство» в Мосуле. Об этом сообщил в четверг региональный Совет безопасности Иракского Курдистана на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.
«Наше антитеррористическое ведомство подтверждает, что в ходе точечного авиаудара коалиции 14 февраля был убит глава военной полиции ИГ в Мосуле Хаки Исмаил Ауд аль-Хадиди», — говорится в заявлении. В Совете уточнили, что боевик был известен под псевдонимом Абу Ахмед. В результате авиаудара был ликвидирован и его помощник.
Мосул, второй по величине город Ирака, более двух лет находится под контролем ИГ. Наземная фаза операции по его освобождению началась 17 октября прошлого года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования «пешмерга». Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США.
В настоящее время ИГ полностью контролирует лишь западную часть города.
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Боевик был известен под псевдонимом Абу Ахмед. В результате авиаудара был ликвидирован и его помощник.
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