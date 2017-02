Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция уничтожила 14 февраля «начальника военной полиции» террористической группировки «Исламское государство» в Мосуле. Об этом сообщил в четверг региональный Совет безопасности Иракского Курдистана на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

«Наше антитеррористическое ведомство подтверждает, что в ходе точечного авиаудара коалиции 14 февраля был убит глава военной полиции ИГ в Мосуле Хаки Исмаил Ауд аль-Хадиди», — говорится в заявлении. В Совете уточнили, что боевик был известен под псевдонимом Абу Ахмед. В результате авиаудара был ликвидирован и его помощник.