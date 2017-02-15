Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция уничтожила 14 февраля «начальника военной полиции» террористической группировки «Исламское государство» в Мосуле. Об этом сообщил в четверг региональный Совет безопасности Иракского Курдистана на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

«Наше антитеррористическое ведомство подтверждает, что в ходе точечного авиаудара коалиции 14 февраля был убит глава военной полиции ИГ в Мосуле Хаки Исмаил Ауд аль-Хадиди», — говорится в заявлении. В Совете уточнили, что боевик был известен под псевдонимом Абу Ахмед. В результате авиаудара был ликвидирован и его помощник.

Our CT Dept confirms a targeted coalition airstrike on 14 Feb killed ISIL’s head of military police in Mosul, Haqi Ismael Aued al-Hadidi. pic.twitter.com/IfumEaYsl7 — KR Security Council (@KRSCPress) 15 февраля 2017 г.

Мосул, второй по величине город Ирака, более двух лет находится под контролем ИГ. Наземная фаза операции по его освобождению началась 17 октября прошлого года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования «пешмерга». Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США.

В настоящее время ИГ полностью контролирует лишь западную часть города.