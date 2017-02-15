Запад не имеет права определять будущее Сирии вместо сирийцев. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в эфире французской радиостанции Europe-1 .



Башар Асад. Фото: Reuters

«Запад не может выбирать, что лучше для Сирии: я или „Исламское государство“. Это могут сделать лишь граждане Сирии», — сказал Асад.

«Западным странам следует озаботиться проблемой, как защитить свои собственные народы от угрозы терроризма. Мы уже видели, что экстремисты нанесли удары по Франции, Германии, — пояснил президент Сирии. — С самого начала они допустили ошибку, выступив в поддержку оппозиции в Сирии. В начале они говорили, что это мирные протестующие, потом они поняли, что эти люди не такие уж и мирные, а затем стало понятно, что речь идет о боевиках террористических группировок, как ИГ».

Сирийский лидер также сообщил, что Сирия поддерживает контакты со спецслужбами Франции, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между Дамаском и Парижем.

«Тот факт, что у нас нет дипломатических отношений с Францией, не очень проблематичен. У нас есть другие каналы связи, — сказал Асад. — Мы поддерживаем непрямые контакты с французскими спецслужбами».

«Во время одного из недавних визитов делегации французских парламентариев в Сирию в числе делегатов был представитель спецслужб», — пояснил президент.

Официально Париж разорвал дипломатические отношения с Дамаском в самом начале гражданской войны в Сирии в 2012 году. Ранее САР несколько раз посещали группы депутатов, главным образом от оппозиции, в знак несогласия с линией Елисейского дворца по Сирии, они выступали за попытки диалога с Дамаском. В МИД республики официально не рекомендовали парламентариям совершать эти поездки, которые в итоге все же состоялись и сопровождались острой критикой в политических кругах и в СМИ.

«Политическая линия Франции представляет серьезную проблему. Франция с самого начала поставляла оружие так называемой умеренной оппозиции. Однако потом выяснилось, что речь идет об экстремистах, — отметил Асад. — Таким образом Франция несет прямую ответственность за гибель людей в Сирии».

Помощь России

Асад заявил, что борьба с террористами в Сирии без поддержки России была бы гораздо сложнее.

«Поддержка России была необходима для ослабления террористов в Сирии. Без нее вести борьбу нам было бы гораздо сложнее, — заявил Асад. — После формирования американской коалиции террористические группировки в Сирии начали процесс объединения. Вмешательство России позволило остановить их продвижение».

Асад подчеркнул, что Москва «всегда уважала суверенитет Сирии и согласовывала свои действия с правительством». «Россия действует также в своих интересах, которые заключаются в борьбе с террористами», — сказал президент Сирии.

Взятие Алеппо

По мнению Асада, взятие Алеппо стало важным шагом для сирийских правительственных войск, но о полной победе над исламистами говорить еще рано.

«Взятие Алеппо стало важным шагом, но это не означает, что мы победили в войне, — сказал Асад. — Для этого нам придется искоренить террористов в других регионах Сирии. Это будет долгий путь. Пока я не могу сказать, что я выиграл войну».

Одновременно Асад выступил с критикой в отношении «внешних спонсоров» террористов: Саудовской Аравии, Катара, Турции. «Эти страны стремятся дестабилизировать Сирию», — подчеркнул он.

Президент Сирии также обвинил западные страны — Францию, Великобританию — в поддержке экстремистов. «Лидеры этих стран неоднократно заявляли, что поддерживают оппозицию. Однако мы видим, что основу этой так называемой демократической оппозиции составляют террористы из «Аль-Каиды», «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского государства», — пояснил Асад.