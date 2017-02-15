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Католическая церковь Австралии заплатила тысячам жертв педофилии

16.02.2017 13:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Католическая церковь Австралии выплатила жертвам сексуального насилия со стороны священников компенсацию в размере 213 млн долларов по итогам расследования королевской комиссии, которое началось в 2013 году.


Кардинал Джордж Пелл признал, что церковь совершала «ужасные ошибки». Фото: Reuters

Деньги должны быть распределены между тысячами жертв. Компенсация была выплачена по 3066 случаям сексуального насилия в отношении детей с 1980 по 2015 год.

По словам юриста комиссии Гейла Фернесса, многие жертвы насилия по тем или иным причинам не могут сообщить об этом властям или в учреждение, где произошел инцидент.

«Соответственно, общее число случаев насилия над детьми в учреждениях католической церкви в Австралии может быть больше, чем поступивших жалоб», — отметил Фернесс.

В ходе расследования один из мальчиков заявил, что священник-преподаватель надругался над ним прямо в учебном классе, приказав другим ученикам отвернуться.

Другой священнослужитель угрожал девочке ножом и заставлял детей становиться на колени у него между ног.

Глава католической церкви Австралии, кардинал Джордж Пелл, в прошлом году признал, что церковь совершала «ужасные ошибки», отказываясь верить пострадавшим детям и переводя священников-педофилов из одного прихода в другой.

По данным Королевской комиссии, около 7% австралийских католических священников принимали участие в совращении несовершеннолетних за последние 60 лет.

Наибольшее число случаев зафиксировано среди служителей Ордена госпиталитов святого Иоанна Божьего (бонифратры). Согласно докладу комиссии, около 40% его служителей причастны к совращению детей.

 
 
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Выплаты состоялись по итогам расследования королевской комиссии, которое началось в 2013 году.

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