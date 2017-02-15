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Десятки человек погибли в результате взрыва на автомобильном рынке в Багдаде

16.02.2017 19:08 — Новости Мира | Tut.by  
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В южном Багдаде в результате взрыва бомбы в припаркованной машине на автомобильном рынке погибли 48 человек. Об этом сообщили медики и источники в службе безопасности, передает Reuters.

Ранее агентство сообщало, что в результате инцидента были ранены 50 человек, погибли 18.

По его данным, начиненный взрывчаткой автомобиль был припаркован на людной улице, на которой расположены гаражи и торговцы занимаются продажей автомобилей. Как рассказал один из врачей, число погибших может возрасти, так как многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Как отмечает агентство, взрыв машины в четверг стал самым крупным инцидентом в Багдаде за 2017 год и вторым, который был совершен на автомобильном рынке.

Еще один взрыв прогремел в среду, 15 января. Тогда террорист-смертник подорвал пикап в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр. Тогда жертвами взрыва стали 15 человек, 50 получили ранения.

 
 
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Начиненный взрывчаткой автомобиль был припаркован на людной улице, на которой расположены гаражи и торговцы занимаются продажей автомобилей.

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