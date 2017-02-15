НАТО усилит присутствие военного контингента альянса в Черном море, но оно будет носить оборонительный характер. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 16 февраля, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.



Йенс Столтенберг. Фото: nato.int

«Мы увеличим присутствие в Черном море, но это будет оборонительное присутствие, и ни в коем случае оно не будет направлено на провоцирование каких-либо конфликтов или эскалацию напряженности — это один из элементов в увеличении оборонной силы НАТО и сдерживания в условиях сложной обстановки в плане безопасности, в том числе в Черноморском регионе», — сказал генсек альянса. Он заверил, что все действия альянса будут соответствовать международным обязательствам и конвенции Монтре.

По словам Столтенберга, совместные действия сил стран НАТО в Черном море стали одной из тем встречи на уровне министров обороны стран альянса. В частности, участники переговоров договорились об укреплении сотрудничества на базе развертываемой в Румынии бригады, в которую войдут представители восьми государств НАТО. Еще пять государств выделят наземные и воздушные силы для этого подразделения.

Напомним, об усилении военного присутствия НАТО в регионе было объявлено на встрече министров обороны стран НАТО прошлым летом. Тогда члены альянса договорились о создании штабных структур бригады сил оперативного реагирования альянса, развертываемой в Румынии Также было принято решение о размещении в странах Прибалтики батальонов повышенной готовности.

Комментируя в четверг ситуацию в Грузии, генсек остановился на отношениях НАТО и РФ. Североатлантический альянс озабочен «углублением отношений РФ с абхазским и юго-осетинским регионами Грузии», сказал Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам Комиссии НАТО-Грузия. В то же время он призвал к терпению в отношениях с Россией, передает ТАСС. «Сегодня нам необходимо стратегическое терпение, которое сослужило нам хорошую службу в годы холодной войны», — сказал генсек альянса.

Йенс Столтенберг также заверил, что альянс будет работать над продолжением диалога с Россией. Он отметил, что НАТО не хочет изолировать Россию, не хочет новой холодной войны, стремится к налаживанию более конструктивных отношений с Москвой и будет продолжать это делать. «Но, конечно, наш диалог с Россией должен строиться на некоторых основных принципах, уважении к территориальной целостности всех стран, государств Европы, включая Украину и, конечно, мы должны сочетать диалог с надежным сдерживанием», — подчеркнул генсек. По его словам, такой подход работал в отношении Советского Союза в период холодной войны и эта стратегия правильная в случае с Россией в нынешних условиях.

Напомним, в начале февраля в Черном море стартовали военно-морские учения НАТО «Морской щит-2017». 7 февраля учения перешли в активную фазу. В учениях приняли участие силы восьми стран альянса — Румынии, Болгарии, Греции, Турции, США, Канады, Испании, а также 2,8 тыс. военнослужащих Украины.

Комментируя ранее Интерфаксу намерения альянса по усилению военного присутствия в Черном море, постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко заявил, что все эти планы «внимательно анализируются под углом обеспечения законных интересов безопасности России и выбора оптимального военно-политического ответа на изменение ситуации в области безопасности».

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 16 февраля, выступая на коллегии ФСБ, напомнил , что на саммите НАТО в июле прошлого года в Варшаве впервые с 1989 года Россия была признана основной угрозой безопасности для альянса, а ее сдерживание официально провозглашено новой миссией НАТО. С этой целью проводится дальнейшее расширение блока, отметил глава государства. «Нас то и дело провоцируют, собственно говоря, постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию», — констатировал Путин.