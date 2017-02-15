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КНДР пышно празднует годовщину бывшего лидера, пока в Малайзии расследуют убийство его сына
16.02.2017 21:14 — Новости Мира | Tut.by
Красочный фейерверк устроили власти КНДР вечером 16 февраля в Пхеньяне в честь 75-й годовщины со дня рождения бывшего лидера страны Ким Чен Ира. В Северной Корее этот день считается национальным праздником, он носит название «День сияющей звезды».
Тысячи жителей с восторгом наблюдали за салютом на центральной площади северокорейской столицы на берегу реки Тэдонган. Нынешний лидер страны Ким Чен Ын на мероприятии отсутствовал.
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Тем временем полиция Малайзии расследует недавнее убийство его сводного брата по отцу — Ким Чен Нама.
По информации местных СМИ,
Как рассказал газете South China Morning Post источник среди друзей скончавшегося Ким Чен Нама в Макао, брат лидера КНДР знал, что подвергается опасности, но предпочитал передвигаться без телохранителей.
«Он знал о существовании риска для своей жизни, что его брат пытается настигнуть его», — рассказал его знакомый, поддерживавший с ним приятельские отношения на протяжении последних десяти лет. Информация
Напомним, Ким Чен Нам — брат нынешнего северокорейского лидера по отцу (также у Ким Чен Ына есть единокровный брат Ким Чен Чхоль). Он покинул КНДР в 2001 году и с этого момента не бывал на родине. До эмиграции занимал в правительстве страны ряд высоких должностей.
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Нынешний лидер страны Ким Чен Ын (сводный брат убитого) на мероприятии отсутствовал.
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