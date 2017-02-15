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КНДР пышно празднует годовщину бывшего лидера, пока в Малайзии расследуют убийство его сына

16.02.2017 21:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Красочный фейерверк устроили власти КНДР вечером 16 февраля в Пхеньяне в честь 75-й годовщины со дня рождения бывшего лидера страны Ким Чен Ира. В Северной Корее этот день считается национальным праздником, он носит название «День сияющей звезды».

Тысячи жителей с восторгом наблюдали за салютом на центральной площади северокорейской столицы на берегу реки Тэдонган. Нынешний лидер страны Ким Чен Ын на мероприятии отсутствовал.

Видео: Reuters

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Тем временем полиция Малайзии расследует недавнее убийство его сводного брата по отцу — Ким Чен Нама.

По информации местных СМИ, задержаны двое подозреваемых по делу — это женщины. Предварительно, Ким Чен Нама отравили сильнотоксичным ядом (токсичнее цианистого калия).

Как рассказал газете South China Morning Post источник среди друзей скончавшегося Ким Чен Нама в Макао, брат лидера КНДР знал, что подвергается опасности, но предпочитал передвигаться без телохранителей.

«Он знал о существовании риска для своей жизни, что его брат пытается настигнуть его», — рассказал его знакомый, поддерживавший с ним приятельские отношения на протяжении последних десяти лет. Информация об убийстве Ким Чен Нама появилась 14 февраля. Отмечалось, что на мужчину в аэропорту Куала-Лумпура напали две женщины. По разным версиям, они укололи его отравленными иглами, плеснули токсичной жидкостью или провели по лицу тампоном, смоченным в неизвестном веществе.

Напомним, Ким Чен Нам — брат нынешнего северокорейского лидера по отцу (также у Ким Чен Ына есть единокровный брат Ким Чен Чхоль). Он покинул КНДР в 2001 году и с этого момента не бывал на родине. До эмиграции занимал в правительстве страны ряд высоких должностей.

 
 
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Нынешний лидер страны Ким Чен Ын (сводный брат убитого) на мероприятии отсутствовал.

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