Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что он хотел бы «поладить с Россией», хотя пока ничего для нее не сделал, в отличие от его соперницы на выборах Хиллари Клинтон.



Дональд Трамп. Фото: Reuters

«Я ничего не делал для России, я ничего не сделал для России, — сказал он. — Если мы сможем поладить с Россией, то это позитивная вещь. У нас есть очень талантливый человек, (госсекретарь) Рекс Тиллерсон, который будет вскоре встречаться с ними».

При этом президент США напомнил, что «Хиллари Клинтон отдала России 20% урана из нашей страны». Он также напомнил о стремлении экс-госсекретаря провести перезагрузку отношений с РФ: «Помните эту глупую пластмассовую кнопку, из-за которой мы все выглядели, как кучка придурков?»

Президент США отметил, что вся нынешняя волна публикаций в американской печати о России представляет собой сплошную череду «фейковых новостей». По его словам, «Россия (то есть касающиеся ее материалы в американских средствах массовой информации на данном этапе — прим. ТАСС) — это фейковые новости». Кроме того, американский лидер несколько раз охарактеризовал как уловку или хитрость, распространение американской прессой утверждений о предполагаемых связях властей России с Трампом и его окружением. «Это — фейковые новости, созданные средствами массовой информации», — повторил Трамп. Он отметил, что «подлинная новость заключается в том факте, что люди, вероятно, из администрации Обамы», остающиеся в органах исполнительной ветви власти США, занимаются проведением антироссийской кампании.

По словам Трампа, развернутая в американских СМИ кампания против РФ может дать российскому лидеру Владимиру Путину неверный сигнал. «Возможно, Путин считает, что не сможет прийти к договоренностям со мной, потому что, с политической точки зрения, достижение такого рода договоренностей для меня не будет популярным», — отметил он, указав, что «не знает, получится ли достичь договоренностей» с Москвой.

Трамп считает, что из-за этой антироссийской кампании Москва может полагать, что Вашингтон «взялся за старое» и уже «не получится достичь договоренностей с Трампом». «Если я бы сейчас занимал жестокую позицию по отношению к России, вы (СМИ) бы и люди говорили, как же это замечательно. Но я вас хорошо знаю, позже вы бы стали говорить, что он (президент США) слишком жесток (по отношению к России) и не должен так себя вести», — пояснил Трамп.

Трамп также пояснил, что не верит, что Путин «пытается испытывать его». «Нет, я так не думаю», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что «для него гораздо легче занимать жесткую позицию по России для достижения договоренности». Однако он указал, что собирается «поступать правильно» в этом вопросе, исходя из интересов американцев и всего мира. «Не забывайте, что мы очень мощная ядерная страна, как и они, — отметил Трамп. — Если у нас будут хорошие отношения с Россией, поверьте мне, это будет замечательно».