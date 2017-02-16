﻿ Мастер-класс по неловким рукопожатиям от Трампа, Обамы и Путина. 21.by
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Мастер-класс по неловким рукопожатиям от Трампа, Обамы и Путина

16.02.2017 22:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп здоровается с людьми, резко дергая руку на себя, — и справиться с его напором может не каждый. «Медуза» выяснила, что странно здоровается не только Трамп, но и другие политики. Неловких ситуаций при этом хватает.

Видео: Youtube

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Президент США Дональд Трамп здоровается с людьми, резко дергая руку на себя, - и справиться с его напором может не каждый.

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