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Мастер-класс по неловким рукопожатиям от Трампа, Обамы и Путина
16.02.2017 22:59 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп здоровается с людьми, резко дергая руку на себя, — и справиться с его напором может не каждый. «Медуза» выяснила, что странно здоровается не только Трамп, но и другие политики. Неловких ситуаций при этом хватает.
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Президент США Дональд Трамп здоровается с людьми, резко дергая руку на себя, - и справиться с его напором может не каждый.
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