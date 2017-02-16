Президент США Дональд Трамп здоровается с людьми, резко дергая руку на себя, — и справиться с его напором может не каждый. «Медуза» выяснила, что странно здоровается не только Трамп, но и другие политики. Неловких ситуаций при этом хватает.

Видео: Youtube

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