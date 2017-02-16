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В Минобороны России заявили о восстановлении коллектива ансамбля Александрова

16.02.2017 22:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова 16 февраля впервые вышел на сцену в обновленном составе спустя полтора месяца после авиакатастрофы. 25 декабря 2016 года 64 участника хора и ансамбля погибли у берегов Сочи при крушении самолета Ту-154 Минобороны России, направлявшегося в Сирию.

Похоронив коллег с воинскими почестями на мемориальном кладбище в Подмосковье, руководство отобрало в ансамбль новых артистов.

«Трагедия унесла жизни наших друзей, — цитирует Интерфакс замминистра обороны Николая Панкова, — мы помним и любим их. Они навсегда останутся сердцем коллектива. Но жизнь продолжается. Наша обязанность перед ними — сохранить уникальный ансамбль».

Панков также заявил, что восстановить коллектив для Министерства обороны, которому подчиняется ансамбль, было важнейшей задачей. Главным критерием отбора, отметил статс-секретарь, были не только вокальные данные, но и желание служить своей стране. 23 февраля ансамбль выступит на концерте в честь Дня защитника Отечества в Государственном Кремлевском дворце.

 
 
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25 декабря 2016 года 64 участника хора и ансамбля погибли у берегов Сочи при крушении самолета Ту-154 Минобороны России, направлявшегося в Сирию.

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