Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова 16 февраля впервые вышел на сцену в обновленном составе спустя полтора месяца после авиакатастрофы. 25 декабря 2016 года 64 участника хора и ансамбля погибли у берегов Сочи при крушении самолета Ту-154 Минобороны России, направлявшегося в Сирию.

Похоронив коллег с воинскими почестями на мемориальном кладбище в Подмосковье, руководство отобрало в ансамбль новых артистов.

«Трагедия унесла жизни наших друзей, — цитирует Интерфакс замминистра обороны Николая Панкова, — мы помним и любим их. Они навсегда останутся сердцем коллектива. Но жизнь продолжается. Наша обязанность перед ними — сохранить уникальный ансамбль».

Панков также заявил, что восстановить коллектив для Министерства обороны, которому подчиняется ансамбль, было важнейшей задачей. Главным критерием отбора, отметил статс-секретарь, были не только вокальные данные, но и желание служить своей стране. 23 февраля ансамбль выступит на концерте в честь Дня защитника Отечества в Государственном Кремлевском дворце.