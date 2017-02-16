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Руководителя Samsung арестовали по делу о взятках подруге президента Южной Кореи
17.02.2017 00:53 — Новости Мира | Tut.by
В Сеуле суд арестовал вице-президента компании Samsung Ли Чжэ Ёна, которого прокуратура подозревает по делу о коррупции, сообщает
Арестовать его отца — президента компании Ли Гон Хи — суд отказался.
В январе прокуратура просила арестовать Ли Чжэ Ёна, однако суд
Ли Чжэ Ён — вице-президент и фактический руководитель Samsung. Прокуратура считает, что он платил за покровительство подруге президента Южной Кореи Чхве Сун Силь. Компания и сам Ли настаивают, что стали жертвами вымогательства.
В Южной Корее осенью 2016 года начался политический кризис в связи с расследованиям в отношении Чхве Сун Силь, подруги президента Пак Кын Хе. Местные СМИ утверждали, что Чхве, по сути, контролировала деятельность президента и использовала их связь для обогащения. Парламент начал процедуру
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В январе прокуратура просила арестовать Ли Чжэ Ёна, однако суд отказался это сделать.
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