В Сеуле суд арестовал вице-президента компании Samsung Ли Чжэ Ёна, которого прокуратура подозревает по делу о коррупции, сообщает Yonhap .



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Арестовать его отца — президента компании Ли Гон Хи — суд отказался.

В январе прокуратура просила арестовать Ли Чжэ Ёна, однако суд отказался это сделать. Как сообщает агентство «Ренхап», в новом ходатайстве прокуратура добавила к обвинениям в даче взятки, растрате и даче ложных показаний другие обвинения — в частности, в нарушении закона при выводе средств за рубеж.

Ли Чжэ Ён — вице-президент и фактический руководитель Samsung. Прокуратура считает, что он платил за покровительство подруге президента Южной Кореи Чхве Сун Силь. Компания и сам Ли настаивают, что стали жертвами вымогательства.

В Южной Корее осенью 2016 года начался политический кризис в связи с расследованиям в отношении Чхве Сун Силь, подруги президента Пак Кын Хе. Местные СМИ утверждали, что Чхве, по сути, контролировала деятельность президента и использовала их связь для обогащения. Парламент начал процедуру импичмента , президент была лишена полномочий.