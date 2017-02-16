﻿ Руководителя Samsung арестовали по делу о взятках подруге президента Южной Кореи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Руководителя Samsung арестовали по делу о взятках подруге президента Южной Кореи

17.02.2017 00:53 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Сеуле суд арестовал вице-президента компании Samsung Ли Чжэ Ёна, которого прокуратура подозревает по делу о коррупции, сообщает Yonhap.


Фото: Reuters / Ahn Young-joon / Pool

Арестовать его отца — президента компании Ли Гон Хи — суд отказался.

В январе прокуратура просила арестовать Ли Чжэ Ёна, однако суд отказался это сделать. Как сообщает агентство «Ренхап», в новом ходатайстве прокуратура добавила к обвинениям в даче взятки, растрате и даче ложных показаний другие обвинения — в частности, в нарушении закона при выводе средств за рубеж.

Ли Чжэ Ён — вице-президент и фактический руководитель Samsung. Прокуратура считает, что он платил за покровительство подруге президента Южной Кореи Чхве Сун Силь. Компания и сам Ли настаивают, что стали жертвами вымогательства.

В Южной Корее осенью 2016 года начался политический кризис в связи с расследованиям в отношении Чхве Сун Силь, подруги президента Пак Кын Хе. Местные СМИ утверждали, что Чхве, по сути, контролировала деятельность президента и использовала их связь для обогащения. Парламент начал процедуру импичмента, президент была лишена полномочий.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе прокуратура просила арестовать Ли Чжэ Ёна, однако суд отказался это сделать.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Гибель MH17: Хмурый из доклада Bellingcat отрицает причастность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика