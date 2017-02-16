Россия заканчивает выплату внешних долгов Советского союза, перевод последнего транша, предназначенного Боснии и Герцеговине, как предполагается, будет осуществлен к лету текущего года. Об этом в пятницу, 17 февраля, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в правительстве.



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Речь идет о погашении долга в размере 125,2 миллиона долларов. «Соглашение технически уже давно готово, страны его парафировали. Остается собственно только подписать, это вопрос ближайших месяцев. Платеж проходит одним траншем через ВЭБ (Внешэкономбанк — прим. „Ленты.ру“), там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт», — рассказал источник.

В Минфине, в свою очередь, уточнили, что долг СССР будет урегулирован до конца текущего года. Погашение будет производиться за счет средств бюджета, предусмотренных в 2017 году на урегулирование госдолга. Как отмечается, на эти цели заложено 512,3 миллиарда рублей. Соглашение будет подписано ведомством от имени правительства, а погашение долга будет осуществлено в течение 45 дней с момента его ратификации.

10 февраля Минфин сообщил о погашении долга перед Македонией на 60,6 миллиона долларов. В ведомстве отметили, что единственной страной с неурегулированным долгом советского времени остается Босния и Герцеговина.

22 декабря 2016 года правительство России одобрило проект соглашения о погашении долга СССР перед Югославией размером 125 миллионов долларов. При этом Москва перечислит 58 процентов непосредственно Боснии и Герцеговине, 29 процентов — Сербской Республике, 10 процентов — на нужды органов власти Боснии и Герцеговины и еще три процента — округу Брчко Боснии и Герцеговины.

В 2015-м Россия полностью выплатила долг СССР перед Китаем в размере 400,97 миллиона швейцарских франков, в 2013 году Москва расплатилась с Чехией (3,6 миллиарда долларов), Черногорией (18 миллионов) и Финляндией (30 миллионов). В 2006-м РФ погасила долг советского времени перед Парижским клубом в размере 23,7 миллиарда долларов. В 2000 году РФ выплатила царский долг перед Францией, погашения которого Париж ждал более ста лет.

При этом Москва за последние 20 лет списала более 140 миллиардов долларов иностранным заемщикам. Крупнейшими случаями было прощение долга Кубы (30 миллиардов долларов) и КНДР (11 миллиардов долларов).