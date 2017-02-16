Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что процесс заключения всех договоренностей для Британии для выхода из Евросоюза займет дольше заявленных двух лет. Об этом сообщает Reuters.

«Я не думаю, что мы сможем за 24 месяца успешно достичь всех договоренностей для Выхода Британии из ЕС и для установления полноценных отношений между Британией и континентом», — сказал Юнкер в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй неоднократно заявляла, что обратится к 50 статьей Лиссабонского соглашения для запуска Brexit до 31 марта 2017 года. По ее словам, этот процесс может длиться до двух лет, отмечает Reuters.

Юнкер заметил, что как минимум 20 тыс. законов должны быть изменены в Британии перед тем как она сможет покинуть Евросоюз и отметил, что страна не сможет заключать двусторонние соглашения о торговле, находясь в ЕС.

«Торговые сделки относятся к компетенции ЕС… Британия не может заключать торговые соглашения с половиной мира, пока она занимается обратным», — заключил Юнкер.​

Ранее, 8 февраля, правительство Великобритании опубликовало концепцию выхода королевства из Европейского союза. Документ включает в себя 12 основных принципов, среди которых контроль над собственным законодательством, защита исторических связей с Ирландией и контроль за иммиграцией.