Согласно данным опроса экспертного центра Pew Research Center, деятельность Дональда Трампа по итогам первого месяца пребывания на посту президента США одобряет меньшинство американцев — 39%, при этом 56% жителей Соединенных Штатов не одобряют работу нового главы государства.



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Отмечается, что у предыдущих пяти президентов США подобный показатель был гораздо выше. Так у Барака Обамы после месяца работы рейтинг популярности достигал показателя в 64%, у Джорджа Буша-младшего — 53%, у Билла Клинтона — 56%, у Джорджа Буша-старшего — 63%, а у Рональда Рейгана — 55%.

При этом 60% респондентов заявили о том, что Трамп выполняет данные им обещания. В свою очередь 54% опрошенных отметили наличие способности у республиканца добиваться решения поставленных задач.

Помимо этого 59% американцев считают, что новый президент не испытывает уважения к институтам демократии США.

Ранее опрос POLITICO/Morning Consult показал, что почти 24% американских избирателей считают, что Дональд Трамп является худшим президентом за последнее время.