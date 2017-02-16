﻿ работу Трампа одобряет меньшинство американцев. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

работу Трампа одобряет меньшинство американцев

17.02.2017 09:12 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Согласно данным опроса экспертного центра Pew Research Center, деятельность Дональда Трампа по итогам первого месяца пребывания на посту президента США одобряет меньшинство американцев — 39%, при этом 56% жителей Соединенных Штатов не одобряют работу нового главы государства.


Фото: Reuters

Отмечается, что у предыдущих пяти президентов США подобный показатель был гораздо выше. Так у Барака Обамы после месяца работы рейтинг популярности достигал показателя в 64%, у Джорджа Буша-младшего — 53%, у Билла Клинтона — 56%, у Джорджа Буша-старшего — 63%, а у Рональда Рейгана — 55%.

При этом 60% респондентов заявили о том, что Трамп выполняет данные им обещания. В свою очередь 54% опрошенных отметили наличие способности у республиканца добиваться решения поставленных задач.

Помимо этого 59% американцев считают, что новый президент не испытывает уважения к институтам демократии США.

Ранее опрос POLITICO/Morning Consult показал, что почти 24% американских избирателей считают, что Дональд Трамп является худшим президентом за последнее время.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмечается, что у предыдущих пяти президентов США подобный показатель был гораздо выше.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Глава Еврокомиссии: Британия за два год не успеет оформить Brexit
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика