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Начальники генштабов РФ и США встретились впервые после Крыма
17.02.2017 09:57 — Новости Мира | Tut.by
В Баку в четверг, 16 февраля, прошла встреча главы объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда и начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. Это первая встреча на таком уровне с января 2014 года.
Ранее начальники генштабов двух стран несколько раз общались по телефону. В январе 2014 года в Брюсселе Герасимов встречался с предшественником Данфорда, Мартином Демпси.
«Цель — установить и возобновить процедуры переговоров на случай инцидентов, при которых необходим оперативный обмен информацией», —
В российском Минобороны
Глава Пентагона исключил военное сотрудничество
В тот же день глава Пентагона Джэймс Мэттис заявил на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, что не видит возможностей для военного сотрудничества с Россией. «В настоящий момент мы не в состоянии сотрудничать на военном уровне. Но наши политические лидеры будут общаться и пытаться искать точки соприкосновения либо способы достичь подвижек», — объяснил он.
По его словам, РФ должна хорошо себя зарекомендовать и соблюдать международное право, чтобы у США и НАТО появились какие-либо основания для рассмотрения возможностей сотрудничества с Москвой. «Дело в том, что Россия должна жить в соответствии с международными законами точно так же, как мы этого ожидаем от всех стран на этой планете», — констатировал глава американского оборонного ведомства.
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Пентагон подчеркивает, что это не означает начала возвращения отношений на докрымский уровень.
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