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Малайзия потребовала ДНК семьи Ким Чен Ына для выдачи тела его брата

17.02.2017 13:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Малайзия не передаст тело Ким Чен Нама, единокровного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, до тех пор, пока его семья не предоставит образец ДНК, сообщает малайзийское издание New Straits Times.

«Никто из членов семьи или родственников не пришел опознать тело. Нам нужен образец ДНК, чтобы сравнить его с ДНК-профилем убитого», — сказал глава полиции малайзийского штата Селангор Абдул Самах Мат.

Ранее вице-премьер Малайзии Захид Хамиди пообещал, что тело убитого единокровного брата Ким Чен Ына будет передано ближайшему родственнику через посольство КНДР после завершения необходимых следственных процедур.

«После того как полиция и судмедэксперты закончат все необходимые процедуры, тело будет передано ближайшему родственнику через посольство», — сказал тогда Хамиди.

О смерти единокровного брата северокорейского лидера Ким Чен Нама стало известно 14 февраля. Он ожидал вылета в аэропорту Куала-Лумпур, когда подвергся нападению двух женщин. Одна из них отвлекла его внимание, вторая провела удушающий прием и предположительно отравила его. Вскоре после инцидента он почувствовал себя плохо и скончался по пути в больницу в машине скорой помощи. ​

В духе шпионского романа. Что стало известно за минувшие сутки по делу о смерти Ким Чен Нама

 
 
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"Никто из членов семьи или родственников не пришел опознать тело. Нам нужен образец ДНК, чтобы сравнить его с ДНК-профилем убитого", - сказал глава полиции.

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