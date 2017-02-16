|
Малайзия потребовала ДНК семьи Ким Чен Ына для выдачи тела его брата
17.02.2017 13:03 — Новости Мира | Tut.by
Малайзия не передаст тело Ким Чен Нама, единокровного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, до тех пор, пока его семья не предоставит образец ДНК, сообщает малайзийское издание New Straits Times.
«Никто из членов семьи или родственников не пришел опознать тело. Нам нужен образец ДНК, чтобы сравнить его с ДНК-профилем убитого», — сказал глава полиции малайзийского штата Селангор Абдул Самах Мат.
Ранее вице-премьер Малайзии Захид Хамиди пообещал, что тело убитого единокровного брата Ким Чен Ына будет передано ближайшему родственнику через посольство КНДР после завершения необходимых следственных процедур.
«После того как полиция и судмедэксперты закончат все необходимые процедуры, тело будет передано ближайшему родственнику через посольство», — сказал тогда Хамиди.
О
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Никто из членов семьи или родственников не пришел опознать тело. Нам нужен образец ДНК, чтобы сравнить его с ДНК-профилем убитого", - сказал глава полиции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии