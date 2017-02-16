Богатейший человек Южной Кореи и вице-президент компании Samsung Ли Чжэ Ён арестован по подозрению в коррупции.

Ли Чжэ Ён был задержан по подозрению в причастности к коррупционном скандалу, разгоревшемуся в конце прошлого года в Южной Корее. Тогда, напомним, по стране прокатились акции протеста против президента Пак Кун Хе. Люди требовали отставки главы государства, которая утратила их доверие, подпустив к делам государственной важности свою подругу.

В январе этого года суд в Южной Корее отклонил запрос на арест Ли Чжэ Ёна, который формально занимает пост вице-президента корпорации Samsung Electronics, однако, после того, как у его отца, президента компании Ли Гон Хи случился инфаркт, - фактически возглавляет ее.

Ли Чжэ Ёна обвиняют в незаконной передаче средств в фонд, который контролировала та самая подруга президента Южной Кореи (последней в итоге был объявлен импичмент). Следствие уже установило, что женщина незаконно принуждала бизнес делать огромные пожертвования в два неправительственных фонда, которые она контролировала. Сам вице-президент компании все обвинения отвергает.

По информации следствия, Ли перечислил в один из фондов 36 млн долларов, чтобы правительство не стало придираться к тому, что руководящий пост в корпорации был передан по наследству.

После появления сообщений о том, что глава компании задержан, стоимость акций азиатских компаний резко пошла вниз: южнокорейский индекс Kospi на 9 утра по Минску потерял 0,23%, японский Nikkei 225 опустился на 0,58%.