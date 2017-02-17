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Глава МИД Китая назвал условие сотрудничества Пекина с США
17.02.2017 23:34 — Новости Мира | Tut.by
Министр иностранных дел Китая Ван И во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Пекин готов сотрудничать с США при условии отказа Вашингтона от политики конфронтации, передает агентство «Синьхуа».
«Мы готовы сотрудничать с США на основе принципа отказа от политики конфронтации, взаимного уважения и урегулирования разногласий», — сказал он.
По его словам, при учете различий Китая и США, а также основываясь на взаимном доверии, государства смогут достичь большего прогресса в укреплении двусторонних отношений.
Ранее Ван И назвал сотрудничество с Москвой опорой глобальной стабильности.
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Ранее Ван И назвал сотрудничество с Москвой опорой глобальной стабильности.
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