Министр иностранных дел Китая Ван И во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Пекин готов сотрудничать с США при условии отказа Вашингтона от политики конфронтации, передает агентство «Синьхуа».

«Мы готовы сотрудничать с США на основе принципа отказа от политики конфронтации, взаимного уважения и урегулирования разногласий», — сказал он.

По его словам, при учете различий Китая и США, а также основываясь на взаимном доверии, государства смогут достичь большего прогресса в укреплении двусторонних отношений.

Ранее Ван И назвал сотрудничество с Москвой опорой глобальной стабильности.